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Состояние отравленного «Новичком» британца ухудшилось

  • 27.08.2018, 8:24
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Фото: Jack Taylor/Getty Images

Он не может двигаться.

Пострадавший в результате инцидента в Эймсбери британец Чарли Роули почувствовал себя хуже, он не может двигаться. Об этом в воскресенье, 26 августа, заявил его брат в интервью Mirror.

"Я только что говорил с ним по телефону. Его голос звучал так, будто ему стало хуже. Сказал, что не может шевелить руками и ногами, а в глазах двоится", – сообщил он.

Напомним, Роули и его спутница Дон Стерджесс были обнаружены без сознания 4 июля. Через четыре дня 44-летняя женщина скончалась в больнице. Роули пришел в сознание 10 июля. 21 августа Роули снова госпитализировали.

В Скотленд-Ярде считают, что отравление Новичком в Эймсбери и Солсбери, где пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, связаны.


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