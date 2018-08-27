Стали известны новые подробности драки пешехода с инспектором ГАИ в Пинске 9 27.08.2018, 8:39

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Инспектор ГАИ применил удушающий прием.

Словесный конфликт прохожего и инспектора ГАИ в Пинске перерос в потасовку. Пытаясь обезвредить мужчину, милиционер применил удушающий прием. Конфликт быстро привлек внимание окружающих. Люди пытались растащить дерущихся, в какой-то момент послышался крик: «Убили!», пишет onliner.by.

Все произошло сегодня днем около рынка на улице Звездной в Пинске, где Госавтоинспекция занималась эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. В какой-то момент к сотруднику ГАИ и стоявшему рядом эвакуаторщику подошел прохожий. «Корочку покажи, кто ты такой? Не трогай машину, — требовал он от инспектора. — Я гражданин. Документы покажи, ты, клоун».

Более информативное видео, на котором конфликт запечатлен с другого ракурса, можно посмотреть здесь (осторожно, ненормативная лексика).

На записи видно, как разгоряченный спором прохожий замахивается и наносит удар инспектору, после чего между ними завязывается потасовка. Вместе с эвакуаторщиком инспектор довольно быстро скрутил нападавшего и применил удушающий прием. В этот момент дерущихся обступила толпа, люди кричали и требовали отпустить мужчину, пытались ослабить хватку. Затем одна из женщин закричала: «Убили!» Мужчина лежал на траве без сознания, толпа оттеснила от него инспектора ГАИ. Казалось, вот-вот и люди с кулаками бросятся на милиционера.

Как пишет «Виртуальный Брест», позже потерявший сознание мужчина пришел в себя. Ему вызвали скорую.