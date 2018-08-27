Куда упадет российский рубль? 1 27.08.2018, 8:35

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Фото: Reuters

Осень обещает быть интересной.

ЦБ объявил о намерении придержать покупки минфином валюты на рынке до конца сентября. На что минфин довольно резко ответил, что он не намерен их прекращать, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Это означает возврат к старому механизму, когда валюту минфину продавал сам ЦБ, непосредственно из своих валютных резервов, минуя рынок.

В этом несформулированном, но очевидном конфликте как в лупе видны противоположные интересы двух ведомств.

ЦБ заинтересован в стабильности или росте рубля, а минфин - в его падении.

Почему?

Проблема ЦБ — это иностранные спекулянты, которые де-факто определяют его политику. Их ок.30% в ОФЗ, еще сколько-то на фондовом рынке. Кажется, не так много, но этого достаточно, чтобы создать проблему. Тщательно отрицаемую ЦБ.

Допустить отток иностранных спекулянтов — это сильный удар по платежному балансу. При их бегстве рубль будет падать. Что с этим делать — непонятно. Оба варианта — залить валютными резервами или не реагировать — чреваты гиперреакцией рынка, который захочет поживиться на падении рубля, и рубль войдет в штопор, из которого выйти будет очень трудно.

ЦБ прекратил снижение своей ставки. Не помогает. ФРС США продолжает поднимать свою, и мировые капиталы все сильнее стекаются в Штаты. А, главное, обсуждение новых санкций в отношении России приводит к оттоку капиталов из нашей страны «на всякий случай». И рубль падает. А падение рубля усиливает желание иностранных спекулянтов «бежать», потому что доходность операций carry trade с учетом валютных рисков уже отрицательна.

В этот штопор мы уже вошли. Пока в самом начале, когда его еще можно затормозить, но для этого надо, прежде всего, остановить падения рубля. Что сделать ЦБ никак не удается.

Минфин — главный спекулянт на российском валютном рынке. Он держит свои резервы (как фонд нацблагосостояния, так и просто свободные остатки на своих счетах) в валюте. Падение рубля дает ему бумажный доход (при переоценке валюты в рубли), называемый «курсовой разницей». Только за 7 месяцев этого года «набежало» 318,6 млрд руб. - это, например, больше, чем все расходы на здравоохранение за те же 7 мес. (277 млрд р.)...

Именно поэтому минфин в прошлом году перешел от покупок валюты у ЦБ к покупкам на рынке — чтобы сдержать рост, а перспективе «уронить» рубль. И своего добился. Совместными усилиями с властями США, грозящими России санкциями...

Забавно, что делать это минфин стал руками самого ЦБ (именно последний покупает валюту для бюджета)...

Вряд ли стоит сомневаться, что Набиуллина не раз пыталась объяснить Силуанову, что от падения рубля может произойти бегство иностранных спекулянтов и, в первую очередь, из ОФЗ, и что тогда минфин не сможет выполнить свою программу заимствований. Тем не менее, Силуанов готов рисковать.

Что случилось на прошлой неделе? ЦБ фактически сказал минфину, что риски оттока капитала резко возросли. На что минфин, кажется, только порадовался: курсовая разница — это «синица в руке», а вот проблемы с госдолгом — «журавль в небе».

Фактически ЦБ воззвал к минфину о помощи. А минфин гордо проигнорировал этот призыв.

Чем ближе 6 ноября — выборы в США, тем больше будет обостряться санкционная атака на Россию. Плохо для рубля.

Но и без того спираль будет раскручиваться: падение рубля — бегство из рубля — новое падение рубля — и т.д. по кругу. Санкции на новые покупки российского госдолга можно вводить или не вводить — это не имеет значения, потому что carry trade с Россией из-за падения рубля не выгоден.

ЦБ будет противостоять, как может. Но без прямого вмешательства в рыночный курс и валютных интервенций. А с помощью приостановки давления минфина на валютный рынок, девалютизации балансов банков и сбережений населения и т. п. Вполне можно ждать и повышения ключевой ставки.

Поможет ли эта «подковерная интервенция» рублю? Пока она выглядит смешно: как попытка ведром остановить морской отлив... Осень обещает быть интересной.