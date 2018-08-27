Экс-министр здравоохранения: Врач не должен измерять давление или выписывать рецепт – это слишком дорого 2 27.08.2018, 8:50

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Какая реформа нужна белорусской медицине?

Какая реформа первичного звена нужна белорусскому здравоохранению и как бороться с основными причинами смертности белорусов — об этом Игорь Зеленкевич, экс-министр здравоохранения (в 1997–2001 гг.) рассказал «Завтра твоей страны».

В 2020 году вместо участковых терапевтов приемы в поликлиниках Беларуси будут вести врачи общей практики. В этом году соотношение этих специалистов должно сравняться, а уже в следующем — количество врачей обшей практики планируется увеличить до 75%.

— Я полностью поддерживаю практику введения врачей общей практики, — замечает Игорь Зеленкевич. – Более того, продвигал эту идею еще будучи министром здравоохранения. Тогда, к сожалению, не получилось, нашлись противники. Надеюсь, сейчас Минздрав доведет эту разумную идею до конца.

На мой взгляд, врачи общей практики просто необходимы нашей системе здравоохранения, это будет совершенно иной уровень оказания медицинской помощи. Это наиболее эффективная форма работы медиков первичного звена.

— Чем вы это обосновываете? Я, например, слышала мнения, что с появлением врачей общей практики пациентам сложнее будет попасть на прием к узким специалистам…

— Какая сегодня главная проблема в обществе? Депопуляция. В репродуктивный возраст вступают женщины, родившиеся в 1990-е годы. Это были годы низкой рождаемости, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увеличим рождаемость в стране. Хотя данная проблема, безусловно, – государственная, комплексная, ее решение не ограничивается только сферой здравоохранения. Например, Церковь могла бы более активно участвовать в пропаганде семейных ценностей, телевидение – но его эфиры завалены передачами иного содержания.

Но демографические процессы складываются из трех составляющих – рождаемость, смертность и миграция. Рождаемость не увеличивается, хотя, что касается медицины, тут сделано очень много (показатели младенческой смертности в Беларуси одни из самых низких в мире, расширяются фертильные возможности женщин благодаря ЭКО и другим технологиям). Сегодня мы должны еще думать и о том, как победить высокую смертность населения, как увеличить продолжительность жизни белорусов. И вот здесь как раз первые помощники — это врачи общей практики.

Какие основные причины смертности белорусов? Сердечнососудистые заболевания, онкология и травмы. И если травмы – это все же несчастные случаи, то болезни сердца, сосудов, опухоли можно контролировать, важны профилактика и раннее выявление. Именно врач общей практики должен этим заниматься. Его функции шире, чем у участкового терапевта. Врача общей практики надо обучить основам кардиологии, эндокринологии, офтальмологии, оториноларингологии, он должен уметь перевязать рану, оказать помощь при других неотложных состояниях. Врач общей практики – это такой интегрированный взгляд на больного. Хороший специалист не лечит анализы, не лечит болезнь – он лечит конкретного человека. Этому искусству надо обучить. Также, на мой взгляд, нужен механизм прекращения врачебной деятельности, то есть когда врач не может в силу каких-то причин выполнять свои функции, он должен уйти из профессии. Возможно, лишаться диплома на какой-то срок. Это надо закрепить законодательно. Лучше мы каких-то «специалистов» потеряем, но в медицине действительно останутся профессионалы.

— Игорь Борисович, а не ограничится ли данная реформа сменой вывесок – участковых терапевтов просто назовут врачами общей практики? Многие пациенты высказывают такие опасения.

— Безусловно, нельзя допустить такого, что сегодня ты терапевт, а завтра тебе выпишут корочку, что ты врач общей практики. И здесь вопрос не только в переподготовке врачей, но и в их возможностях: что он будет иметь в своем арсенале для определения диагноза и тактики лечения.

Сегодня деньги надо вкладывать не только в высокие технологии, хотя, это, безусловно, большое завоевание отечественной медицины. Нельзя забывать о поликлиническом звене. Например, создавать региональные диагностические центры – это рациональное использование диагностической техники.

На участке у терапевта, в среднем, 1800-2000 человек. В течение года измерить им давление можно? Безусловно. Это позволит выявить гипертоников — потенциальных кандидатов получить ишемическую болезнь сердца, инсульт. Врач общей практики должен уметь лечить гипертонию. Кардиолога к каждому пациенту не приставишь. Он должен уметь диагностировать онкологические заболевания. В Беларуси в 30 процентах случаев диагностируется рак в 3 и 4 стадиях. А это огромные деньги на лечение. Значит, надо переходить на скрининг онкологических заболеваний. Но этим должны заниматься не онкологи, а врачи общей практики. И надо, чтобы у них была возможность провести необходимые исследования.

— А не получится ли так, что вводя институт врача общей практики, мы усугубим проблему дефицита врачебных кадров? Разве сможет врач общей практики обслуживать 2000 пациентов?

— А у него должен быть помощник — фельдшер. Врач не должен измерять давление или выписывать рецепт. Это слишком дорого. Он должен думать, анализировать, он должен быть министром здравоохранения на своем участке. Но его надо сначала обучить, а затем адекватно платить за его труд. Причем, платить дифференцированно. Сегодня надо вводить доплаты не только за высокие технологии, но и поощрять врачей общей практики: хорошо сработал – получил премию. Тогда медики не будут уходить из профессии.

— Врач общей практики и семейный доктор – это аналогичные или разные понятия?

— Я категорически против семейных врачей, потому что это -- уничтожение педиатрии, где у нас колоссальные наработки, первоклассные специалисты, преемственность. Мы уже это проходили, когда в Белорусском государственном медуниверситете был ликвидирован педиатрический факультет. Мы восстановили его. На мой взгляд, в педиатрии тоже можно вводить институт врача общей практики – педиатра общей практики. Но уничтожить эту область медицины непозволительно!

— На ваш взгляд, не слишком ли быстро мы хотим ввести врачей общей практики в поликлиническое звено? Насколько эффективно организована подготовка таких специалистов в нашей стране?

— Когда в 1990-х годах мы предлагали ввести врачей общей практики, то на базе БелМАПО была создана соответствующая кафедра, где терапевты проходили переподготовку. Она функционирует и сейчас. Переподготовка занимает 4 месяца. Но я соглашусь, что этого недостаточно. В идеале, конечно, готовить таких специалистов надо уже со студенческой скамьи. Но, думаю, постепенно мы придем и к этому.