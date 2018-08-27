Джон Маккейн: служение Америке 2 27.08.2018, 8:59

Джон Маккейн

Нынешние и бывшие лидеры США и мира отдают дань памяти ветерану американской политики.

Мужественный человек и патриот, служивший своей стране, – таким запомнится сенатор Джон Маккейн, который скончался в субботу в возрасте 81 года после борьбы с онкологическим заболеванием мозга, передает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере: «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!»

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

Избирательный штаб президента позднее выпустил заявление с соболезнованиями, в котором «призвал всех американцев упомянуть сенатора Маккейна и его семью в своих молитвах по этому печальному поводу».

Белый дом приспустил государственный флаг в память о Маккейне.

This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7 — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 26 августа 2018 г.

Лидеры зарубежных стран отдали дань памяти Маккейну. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала его «неустанным борцом за сильный трансатлантический альянс».

«Его значимость вышла далеко за пределы его собственной страны», – отметила она.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Маккейна «истинным американским героем».

Вице-президент Майк Пенс написал в Твиттере: «Карен и я молимся о сенаторе Джоне Маккейне, Синди [Маккейн] и их семье на этих выходных. Да благословит их Бог в это трудное время».

Karen and I are praying for Senator John McCain, Cindy and their family this weekend. May God bless them all during this difficult time. — Vice President Mike Pence (@VP) 25 августа 2018 г.

Экс-президент Барак Обама и его жена Мишель Обама выпустили заявление с «искренними соболезнованиями» вдове Маккейна Синди и их семье.

Обама, для которого сенатор-республиканец Маккейн был соперником на президентских выборах в 2008 году, отметил, что, несмотря на разницу в поколениях, происхождении и политических взглядах, они видели свою страну «местом, где все возможно».

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 августа 2018 г.

Экс-президент Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, которая работала с Маккейном в Сенате, выпустили заявление, в котором отметили, что покойный «часто откладывал партийные пристрастия в сторону и делал то, что считал наилучшим для страны, а также никогда не боялся ломать шаблоны, если считал это правильным».

Бывший президент Джордж Буш-младший назвал Маккейна другом, которого ему будет «очень не хватать».

«Некоторые люди живут настолько яркую жизнь, что трудно представить, что она прекратилась, – говорится в заявлении Буша. – Некоторые голоса звучат настолько мощно, что трудно поверить, что они умолкли».

"Some lives are so vivid, it is difficult to imagine them ended. Some voices are so vibrant, it is hard to think of them stilled. John McCain was a man of deep conviction and a patriot of the highest order.” [...] Full statement by President George W. Bush https://t.co/FQVYWIUyGL pic.twitter.com/W8LCxJXRLi — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 26 августа 2018 г.

По сообщениям СМИ, Маккейн попросил Обаму и Буша произнести надгробные речи на своих похоронах.

Тело Маккейна будет выставлено для прощания в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а также в столице его родного штата, Аризоны, – городе Финиксе. Торжественная заупокойная служба пройдет в Национальном соборе в Вашингтоне. Маккейн будет погребен в Аннаполисе, штат Мэриленд, где он окончил Военно-морскую академию США.

Отец Буша, экс-президент Джордж Буш-старший, назвал Маккейна «патриотом высшего порядка, государственным деятелем редчайшего мужества».

«Мало кто принес большую жертву или внес больший вклад в благополучие своих соотечественников и любящих свободу людей во всем мире», – говорится в заявлении Буша-старшего.

Экс-президент Джимми Картер назвал Маккейна «человеком чести, истинным патриотом в лучшем смысле этого слова».

STATEMENT BY FORMER U.S. PRESIDENT JIMMY CARTER ON THE PASSING OF SENATOR JOHN MCCAIN pic.twitter.com/dcuUIJp8tK — The Carter Center (@CarterCenter) 26 августа 2018 г.

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что Маккейну «довелось пережить самое худшее из того, что люди могут делать друг с другом».

«В конце жизни он столкнулся с жестокой и безжалостной болезнью. Но, несмотря на это, он никогда не терял из виду то, во что он верил больше всего: что страна должна быть на первом месте», – заявил Байден.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси назвал покойного сенатора «американцем, которого никогда не забудут».

«Он был гигантом. Символом. Американским героем. Но здесь мы испытываем нашу самую большую гордость, называя его аризонцем. Как и многие из нас, он не родился здесь, но такой, как у него, дух, служение и независимость сформировали штат, с которым его ассоциировали».

Сын адмирала, Маккейн стал пилотом ВВС и вылетал на бомбардировки во время Вьетнамской войны. В 1967 году его самолет был сбит, после чего он пять лет провел в плену, где подвергался пыткам.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что бывший военнопленный «продемонстрировал, что безграничный патриотизм и самопожертвование – это не устаревшие понятия и не клише, а строительный материал для уникальной жизни».

Today, the nation mourns the loss of a great American patriot. My full statement on the passing of @SenJohnMcCain pic.twitter.com/yKDgnPw6vm — Leader McConnell (@SenateMajLdr) 26 августа 2018 г.

Спикер Палаты представителей Пол Райан отметил, что смерть Маккейна стала «печальным днем для Соединенных Штатов», которые потеряли «прославленного героя войны и государственного деятеля».

«Джон ставил принципы выше политики. Он ставил страну выше себя, – отметил Райан. – Он был одним из самых мужественных людей столетия».

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что «страна в слезах», и отметила «глубокий патриотизм, выдающуюся храбрость и бесстрашный дух» Маккейна.

«Он никогда не забывал о великом долге – заботиться о героях нашей страны, отдавая свой дух и энергию для того, чтобы ни один мужчина или женщина, носящие форму, не были оставлены на поле боя или после возвращения домой», – заявила Пелоси.

Бывший госсекретарь Джон Керри, который работал с сенатором в Конгрессе и также участвовал в войне во Вьетнаме, отметил различие их взглядов на войну и вспомнил о совместной поездке в Ханой, где он и Маккейн «нашли точки соприкосновения».

«Если вам потребуется дать оценку Джону Маккейну, просто посчитайте дни и годы, которые он провел в этом тесном, промозглом месте, и спросите себя, смогли бы вы выдержать там хотя бы час, – говорится в заявлении Керри. – Джон всегда говорил, что борьба, к которой не присоединяешься, – это борьба, которой не радуешься. Он любил дискутировать и не соглашаться. Но в одно Джон верил всегда – что когда-нибудь Америка обретет единство».

My statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/iCT2n2VpRZ — John Kerry (@JohnKerry) 26 августа 2018 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Маккейна «будут помнить в Европе и Северной Америке за его мужество, характер и решительную поддержку НАТО».

«Джон Маккейн был великим государственным деятелем, воплощавшим идею: служение превыше себя, – подчеркнула премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. – Было честью называть его другом Соединенного Королевства».

Свои соболезнования выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Народ Индии вместе со мной искренне соболезнует в связи с утратой верного друга, – написал Моди в Твиттере. – Нам будет не хватать его таланта государственного деятеля, мужества, убеждений и понимания международных дел».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Маккейна «американским патриотом и героем, чьи жертвы во имя родной страны и жизнь, проведенная на государственной службе, стали источником вдохновения для миллионов».