За долг по «коммуналке» у минской семьи забирают двухкомнатную квартиру у метро 6 27.08.2018, 9:04

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Пенсионерку и двоих несовершеннолетних внуков выбрасывают на улицу.

Дом № 23 на ул. Кедышко. Около получаса в одну из его квартир пытались попасть юрисконсульт расчетно-справочного центра (РСЦ) № 3 Первомайского района, ведущий юрисконсульт ГП «Домэнергосервис», представитель районного отдела принудительного исполнения (ОПИ) и слесарь ЖЭУ, пишет «Минск-Новости».

Спускающиеся по лестнице любопытные соседки-пенсионерки устроили им допрос с пристрастием:

— Как выселять? Да Макаровна живет здесь чуть ли не полвека! Она же имеет группу инвалидности, к тому же в этой квартире зарегистрированы двое ее несовершеннолетних внуков. Куда им теперь податься?

— По решению суда, которое было вынесено еще в ноябре 2017 года, все жильцы этой квартиры уже давно сняты с регистрации, то есть попросту выписаны в никуда, — доходчиво поясняет юрисконсульт РСЦ Дарья Гуринович. — У нанимателя образовалась большая задолженность за коммунальные услуги: основной долг составил почти 1 700 рублей, а пеня без малого 3 700. У них было восемь месяцев на то, чтобы заплатить по счетам. Судья даже подробно рассказала им о процедуре приватизации жилья, но они такой возможностью не воспользовались.

Получив информацию, бабули поспешили ее обсудить на ближайшей лавке.

Наконец дверь открыла женщина лет 40.

Кроме нее в квартире были ее мать, наниматель этих квадратных метров, и старший сын, которому едва исполнилось 16. 13-летняя дочка, по словам родительницы, была на практике.

Обстановка в двушке скромная, но чистая. В окнах — стеклопакеты. Среди видавших виды шифоньера и ковровой дорожки, застиранного постельного белья на кроватях резко выделялся большой плазменный телевизор. На кухне стояли старенькие стиральная машинка и микроволновка. Газ за неуплату давно перекрыли — еду готовили на электроплитке. Сотрудница ОПИ принялась описывать имущество.

Открывшая дверь женщина нервно курила и постоянно с кем-то говорила по телефону. Из соседней комнаты вышла ее мать старушка. Она присела на табурет и стала причитать, как жесток и несправедлив этот мир. К всеобщему удивлению, никто из жильцов этой квартиры истерик не устраивал. Стало очевидно: женщины понимали, чем в итоге закончится игнорирование жировок.

— С моей же пенсии высчитывали что-то за коммуналку! Почему вы нас выселяете? — вдруг опомнилась пожилая дама. Однако Дарья Гуринович пояснила ей, что никаких денег за последние полгода в счет погашения задолженности от них не поступало.

Семье дали два дня, чтобы освободить помещение и отдать ключи. Со слов дочери нанимателя, на какое-то время их приютит биологический отец ее детей, а потом они «что-нибудь да придумают».