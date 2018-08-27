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Белорусов оставят без государственных пенсий?

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  • 27.08.2018, 9:22
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Пенсионную систему хотят сделать «добровольно-принудительной».

Замминистра финансов Юрий Селиверстов дал интервью журналу «Финансы. Учет. Аудит», в котором рассказал о том, довольно ли ведомство бюджетными тратами на социальную сферу. Сайт Charter97.org публикует самые интересные моменты из него:

Чтобы заткнуть дыру в бюджете Фонда соцзащиты, из которого нам платят пенсии и пособия, правительство уже пошло на некоторые меры. Во-первых, пенсионный возраст повысится на три года, а во-вторых, минимальный страховой стаж, который нужен для получения полной пенсии, тоже вырастет до 20 лет. О других изменениях думать пока рано.

- Прошло только два года, а мы опять возвращаемся к той же дискуссии. Проблемы есть, но нужно подождать отдачи от новых подходов, - говорит Юрий Селиверстов.

И все же единственный способ обеспечить себя достойной пенсией - это копить на нее самому. Юрий Селиверстов отмечает, что пока открывать пенсионные вклады белорусы не спешат, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым институтам».

- Нужно менять имидж и государственные подходы к вопросу. (…) На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной, - подытожил Юрий Селиверстов.


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