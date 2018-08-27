Путин проигрывает окончательно и бесповоротно 2 27.08.2018, 9:42

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Андрей Курков

Фото: 2day.kh.ua

Известный писатель – об ошибках кремлевского режима.

Почему путинский режим неуступчив в вопросе освобождения политзаключенных? Что должно сделать украинское государство для освобождения своих граждан? Как голодовка Олега Сенцова помогает привлечь внимания мира к проблеме граждан Украины в российских тюрьмах? На эти и другие вопросы в интервью "Апострофу" ответил известный писатель Андрей Курков.

- В чем причина неуступчивости российских властей в деле Олега Сенцова и других граждан Украины, которых мы считаем политзаключенными?

- Причина отказа России даже рассматривать вопрос о Сенцове лежит прежде всего в том факте, что в войне за реально независимую Украину Путин проигрывает. Проигрывает Украину окончательно и бесповоротно. Весь мир требует от него вывести свои войска с Донбасса, вернуть Крым, прекратить отправлять боезапасы в фейковые “республики” на Востоке Украины. Весь мир от него также сегодня требует освободить Олега Сенцова. Он не реагирует ни на одно из требований, явно считая их равнозначными. То есть выполнение любое из этих требований будет воспринято самим российским президентом и его сторонниками, как признак капитуляции.

Знаковым также является то, что судьба собственных российских граждан, задержанных за военные и другие преступления в Украине, его не волнует – здесь он полностью повторяет политику Сталина, считавшего советских солдат, попавших в плен, предателями. Проще говоря, Украина, требуя освобождения или обмена украинских политзаключенных пытается вести переговоры с людьми, находящимися ментально в другой эпохе – в эпохе холодной войны, в эпохе, когда вопрос ценности человеческой жизни в лучшем случае вызывал у политиков СССР удивленную улыбку.

- Насколько действенны такие меры привлечения общественного внимания к проблеме как голодовка?

- Голодовка всегда была жестом отчаяния. Крайним инструментом привлечения внимания. Она обозначала, что проблема, из-за которой человек объявляет голодовку, является вопросом жизни и смерти. В демократическом обществе, в обществе с устоявшимися моральными ценностями этот "инструмент" привлечения внимания действенен. В "молчащем" обществе его эффективность остается чисто символической.

В ситуации с Олегом Сенцовым он своей голодовкой апеллирует не к молчащему российскому обществу, а к мировому сообществу. Поэтому мир считает дни его голодовки, а не российские граждане и политики. И именно мир давит на РФ, а не российские демократы-оппозиционеры. Количество россиян, выходящих на одиночные пикеты за освобождения Сенцова и других политзаключенных, ясно показывает моральное состояние российского общества.

Записка Олега Сенцова об объявлении голодовки с 14 мая 2018 года

Фото: УНИАН

- Почему для Кремля важно навязать российское гражданство украинцам Крыма и крымским татарам?

- Человек, принявший гражданство РФ, обязан стать рабом системы, исполнителем всех законов, приказов и инструкций, которые были написаны за последние 15 лет для того, чтобы сделать нынешнюю систему власти в РФ безальтернативной. Для не гражданина России российская полиция – чужая, иностранная полиция; а российская ФСБ – чужие спецслужбы. Он имеет больше психологической возможности сопротивляться обстоятельствам, в которых оказался не по своей воли, а из-за агрессивного прихода на его территорию войск и правил другой страны.

Кроме того, если человек принимает гражданство РФ, то конфликт между Российской Федерацией и ее гражданином автоматически становится “внутренним конфликтом”, то есть внутренним делом Российской Федерации. По крайней мере, в понимании российской полиции и чиновников.

- Что может сделать Украина для спасения своих граждан?

- Делать надо все возможное и не возможное. Прежде всего не уставать повторять в Украине и за рубежом фамилии тех, кто находится в российских застенках. Надо помогать их семьям, надо продолжать организовывать акции за их освобождение в стране и за рубежом.

- Что может сделать украинское общество?

- Общество обязано помнить о заключенных. Помнить и понимать, что и они являются частью украинского общества. В данной ситуации действия государства и общества должны быть синхронными и желательно согласованными.

Фото: EPA/UPG

- Это формальность, но мне она кажется очень важной. При каких условиях встречи западных лидеров с президентом РФ будут сопровождаться официальными коммюнике об обсуждении темы украинских политзаключенных в РФ и "беспокойством" западных лидеров?

- Тема украинских политзаключенных будет присутствовать и в коммюнике, и в списке тем для обсуждения с президентом РФ только тогда, когда лидеры западных стран будут ощущать ее как тему, которая также волнует политическую и культурную элиту их собственного общества. На сегодня можно говорить, что тема украинских политзаключенных волнует всю западноевропейскую политическую и культурную элиту. Одновременно в той же Европе есть страны, где эта тема не так актуальна: Сербия, Венгрия. Ясно, что президент РФ будет стараться избегать встреч, на которых ему будут "выставлять счета", и будет, наоборот, искать встречи с такими лидерами, общение с которыми будет "гладким и приятным".

- Украинский омбудсмен уже заявляла о возможности обмена "23 на 23". Президент Порошенко заявлял, что готов обменять российских солдат на журналиста Сущенко. Почему в целом демократический режим в Украине более заинтересован даже в асимметричном обмене, чем авторитарный режим в РФ?

- Любому авторитарному режиму плевать на своих граждан, если только они не являются кровными родственниками представителей власти. Поэтому Россия не проявляет никакого интереса к судьбе своих граждан в Украине. Украина же наоборот, следуя европейским ценностям, пытается освободить своих граждан. В этом и есть одно из основных отличий между демократическими и не демократическими государствами.

- Можно ли провести аналогию между украинскими политзеками СССР/Российской империи и нынешним поколением "политических" украинцев в тюрьмах РФ?

- Аналогию можно проводить, но вряд ли стоит. В Российской Империи и СССР власть боролась с украинскими политзаключенными, как со своими гражданами. Теперь речь идет о похищенных иностранных гражданах, то есть о самой грубой форме пиратства. Именно поэтому РФ пытается некоторым из них навязать свое гражданство.

- Если вспомнить на кого меняли советских политзеков, то какие люди могут цениться Кремлем как обменный материал, если откинуть российских солдат или наемников?

- Теоретически Кремль был бы готов менять политических заключенных на своих раскрытых шпионов или осужденных пророссийских политиков, но только в том случае, если бы можно было бы попробовать доказать, что они осуждены не за коррупцию, например, а за свои политические убеждения.