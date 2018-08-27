«Марш свободы» может снести власть в Молдове 1 27.08.2018, 10:29

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Протестующие требуют отставки «мафиозного режима».

Республика Молдова (РМ) встречает 27-ю годовщину независимости акциями протеста, пикетированием оппозицией резиденции президента, Конституционного суда, Службы информации и безопасности, полицейским кордоном вокруг здания правительства. Протестующие требуют отставки «мафиозного режима». Оппозиция обвиняет власть в кризисе, в котором оказалась страна, пишет «Независимая газета».

Вчера в Кишиневе прошли акции протеста против действующей власти – правительства и парламентского большинства. В марше свободы приняли участие партии проевропейского толка – «Платформа Достоинство и правда (DA)», «Действие и солидарность» (PAS) и Либерально-демократическая. Оппозиционные лидеры призвали участников взять с собой палатки и остаться ночевать на главной площади столицы, чтобы продолжить акцию 27 августа – в День независимости, сообщает newsmaker.md.

Протестующие от правых партий требуют признания результатов выборов мэра Кишинева и уголовного преследования судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе. Власти, которую участники протестов называют мафией, предлагается уйти, желательно, без боя.

Полиция заявила, что будет жестко пресекать любые попытки нарушения общественного порядка. Для этого здание правительства республики окружено железным ограждением. Проходы к правительству перекрыты. По всему периметру здания стоят полицейские машины и дежурят сотрудники полиции. Движение транспорта в центре Кишинева перекрыто. К зданию правительства и мэрии столицы подогнаны пожарные машины и мобильные группы реагирования с огнетушителями.

Накануне группа ветеранов приднестровского конфликта призвала жителей Молдовы на акцию протеста 26 августа. Потом стало известно, что она продлится и 27-го. Бывший пресс-секретарь МВД, секретарь оппозиционной партии «Платформа DA» Кирилл Моцпан пояснил, что «протест приурочен к Дню независимости Молдовы». «Республика много лет не может выйти из кризиса. Положение дел ухудшилось при нынешнем режиме, который узурпировал власть. Приходите на решительный протест в центре Кишинева!» – призвал он.

Другой бывший полицейский, Георге Слуту, поддержал коллегу, подчеркнув, что также озабочен «диктатурой одного лица в стране». Генерал полиции Антон Гамурарь заявил: «Я буду на площади и за тех наших павших на Днестре товарищей. Поднимем свой голос в защиту независимости республики от олигархов во власти».

Эти призывы в правительстве восприняли с тревогой: ветеранов приднестровского конфликта могут поддержать как рядовые граждане, так и действующие полицейские.

«Возбуждено уголовное дело по факту подготовки беспорядков. Некоторые лица получили повестки от сотрудников уголовного розыска. Установлены личности людей, которые подстрекают к погромам, насильственным действиям, к оказанию вооруженного сопротивления правоохранительным органам», – заявил на брифинге начальник Управления уголовного розыска Григоре Мога.

В случае с массовыми протестами, подготовленными оппозиционными партиями вместе с гражданским обществом и диаспорой, представители власти дают понять, что не готовы уступить.

Сегодня в Кишинев прибудут унионисты – участники «Марша столетия». Вчера они провели в румынском городе Яссы конференцию Конгресса по воссоединению нации, где обсудили тему объединения Румынии с Молдовой, сообщил агентству «Инфотаг» лидер организации «Actiunеа 2012» Георгий Симион. «Прибыв в Кишинев, мы организуем большое собрание сторонников объединения на площади Великого национального собрания», – сообщил он.

Президент РМ Игорь Додон считает, что, проводя протест, правая оппозиция таким образом готовится к предвыборной кампании. В одном из интервью глава государства подчеркнул, что сомневается, что организаторы протеста «знают, куда пойдут и что будут делать».

В то же время народный адвокат Михаил Которобай призвал государственные органы, а также организаторов акций протеста к ответственности и корректности в обеспечении права на собрания.