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В Лоевском районе при уборке урожая погиб комбайнер

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  • 27.08.2018, 9:56
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Мужчина попал под напряжение высоковольтных проводов.

26 августа в Лоевском районе погиб 48-летний мужчина. Причиной смерти стало несоблюдение правил работы в охранной зоне линий электропередачи. Об этом tut.by рассказал официальный представитель «Белэнерго».

В деревне Уборок Лоевского района Гомельской области под напряжение в пролете между опорами линии (110 000 вольт) попал 48-летний житель данной деревни.

Как рассказал очевидец происшествия, комбайнер, погибший находился на комбайне во время уборки зерновых и приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего. Обстоятельства случившегося расследуются.

В «Белэнерго» в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении сельскохозяйственных работ вблизи энергообъектов. Высокое напряжение поражает даже на расстоянии.


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