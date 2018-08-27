«Когда читаю высказывания Лукашенко, становится стыдно за страну» 25 27.08.2018, 9:59

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Фото: ТАСС

Белорусы высмеяли рассказ диктатора о его переговорах с Путиным.

Лукашенко заявил, что в Сочи договорился с Путиным о новой встрече в расширенном формате. Об утверждении нового посла он рассказал так:

– Он (Путин) позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, «Да Господь с тобой». Но по дружески задал ему вопрос: «Слушай, ты знаешь Бабича?» Он говорит: «Очень хорошо знаю». «Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?» И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек… И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная.

«І потым яны яшчэ крыўдзяцца, што «нячэсныя» медыі драматызуюць ды спекулююць!»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал словы главы государства на своей странице в Фейсбуке.

– Заўважце: праз тры дні (!) пасля сустрэчы ў Сочы кіраўнік Беларусі асабіста (!) тлумачыць праз тэлевізар, пра што яны там гаварылі. Усяляк дае зразумець, што Пуцін яго не даціснуў і г.д. Але ж тры дні маўчання прэс-службы ды дзяржаўных СМІ!

І яшчэ: калі сапраўды адразу там дамовіліся пра новую сустрэчу ў суправаджэнні ўрадоўцаў, то нашто было так доўга трымаць навіну ў сакрэце? І потым яны яшчэ крыўдзяцца, што «нячэсныя» медыі драматызуюць ды спекулююць!

«А что ещё говорить Лукашенко? «Да, через Бабича будут мною управлять»?»

В сети, в том числе в комментариях на сайте Charter97.org выступление Лукашенко на телевидении встретили одновременно насмешливо и настороженно.

«Хорошо, если так было на самом деле. Будем надеяться. Но как-то остается осадок, какая-то недосказанность».

«Уровень согласования кадровых назначений:

- А он вообще нормальный пацан?

- Нормальный.

- Ну тогда ладно, согласен.»

«Вау!!! Новая встреча с Путиным!!! Это прорыв...»

«Так я понял, этого Бабича назначили здесь представителем, чтобы Лукашенко не ездил больше в Кремль, а с ним решал вопросы по месту».

«Что-то мне кажется, заливает Александр Григорьевич».

«Назначение Бабич, Лукашенко прокомментировал в такой же манере, как продажу России, в свое время, всей сети газопровода страны».

«А что ещё говорить Лукашенко? «Да, через Бабича будут мною управлять» ))) Или же «через Бабича РФ будет контролировать РБ»? Кто же так прямо признается?»

«Што за панічныя настроі? Прысылаюць новага амбасадара з большымі паўнамоцтвамі - выдатна! Хутчэй будуць развязвацца пытанні ў нашых стасунках, без узаемных дакораў і скандалаў».

«Я из всей этой чехарды со встречами и назначениями не услышал главное: когда Россия собирается выделять наш миллиард?»

«Когда читаю его высказывания, основное ощущение - стыд за свою страну. Это просто унизительно - такой «руководитель».