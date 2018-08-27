Брюссель допустил изменения границ Сербии и Косово 27.08.2018, 10:11

Йоханнес Хан

Европейский союз примет новое соглашение, если оно будет выработано.

Европейский союз должен принять соглашение между сербами и этническими албанцами, чтобы урегулировать свой давний спор относительно Косово.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики расширения Йоханнес Хан, сообщает Bloomberg (перевод – eurointegration.com.ua).

"Речь идет о двустороннем решении, которое не должно служить в качестве плана для других вопросов", - сказал Хан на совместной пресс-конференции с президентами Сербии и Косово в Австрии.

Хан подчеркнул, что оба балканских государства должны нормализовать отношения, чтобы претендовать на членство в ЕС, и "как только будет достигнуто соглашение, его должны уважать" все европейские страны.

Еврокомиссар добавил, что ЕС не будет принимать в свои ряды страны, которые не могут разрешить свои конфликты.

Напомним, президенты Сербии и Косово дали понять, что они рассматривают вариант изменения границ обеих стран для достижения исторического мирного урегулирования.