15 великих фильмов 21-го века, которые нужно обязательно посмотреть

15 великих фильмов 21-го века, которые нужно обязательно посмотреть4
- 27.08.2018, 10:16
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Фильмы, заслуживающие право считаться классикой.
На этой неделе кинокритики Washington Post назвали лучшие фильмы нынешнего столетия. Захотелось поспорить и я решил составить свой список, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.
Вот фильмы, которые вышли в XXI веке и заслуживают право считаться его классикой. По моему скромному мнению, разумеется.
Престиж
The Prestige
Режиссер - Кристофер Нолан
2006 год
Безупречный фильм с элементами триллера и фантастики, непредсказуемым финалом и замечательным философским посылом.
Мне кажется, это - вершина Нолана. И эталонный пример того, что развлекательное кино может быть с глубоким смыслом.
Дитя человеческое
Children of Men
Режиссер - Альфонсо Куарон
2006 год
Мрачная пророческая фантастика с мессианским подтекстом и грустным, но очень оптимистичным финалом.
Возможно, лучший фильм постапокалиптического жанра, хотя тут нет тотальной разрухи и армии зомбаков.
Лабиринт Фавна
El Labirinto del Fauno
Режиссер - Гильермо Дель Торо
2006 год
Творческая удача Дель Торо, фильм намного более емкий и прекрасный во всех отношениях, чем недавно нашумевшая Форма воды.
Страшная сказка, которой нет равных. Скажете, зачем нужны страшные сказки? Они намного поучительнее классических добрых сказок.
Голод
Hunger
Режиссер - Стив МакКуин
2008 год
Первая из действительно выдающихся ролей сверхпопулярного нынче Майкла Фассбендера. Он играет члена Ирландской республиканской армии, который объявляет голодовку в английской тюрьме и доводит себя до смерти. Фильм основан на реальных событиях.
Один из сильнейших фильмов о силе воле, что я видел в своей жизни.
Безумный Макс: Дорога ярости
Mad Max: Fury Road
Режиссер - Джордж Миллер
2016 год
Возвращение Миллера к истокам удалось даже без Мела Гибсона. Минимум рисованных спецэффектов, сумасшедшие декорации, безумный грим и безкомпромиссный экшн. Фильм стал классикой в день своего выхода на экраны.
Нефть
There Will Be Blood
Режиссер - Пол Томас Андерсон
2007 год
Анатомия американского капитализма, нефтяного бизнеса и пронзительная история о жадности и одиночестве. Возможно, лучший фильм Андерсона и возможно лучшая роль Дэниэла Дэй Льюиса.
Ла Ла Ленд
La La Land
Режиссер - Дэмиен Шазелл
2016 год
Ла Ла Ленд - лучшее, что случалось с Голливудом за последние несколько лет.
Трогательный и мастерски снятый фильм, который не просто рассказывает, а действительно показывает историю. За бессловесный финал Шазеллу нужно поставить памятник.
Безмолвный свет
The Silent Light
Режиссер - Карлос Рейгадос
2007
Помню, меня сильно впечатлил фильм Рейгадоса Битва на небесах. Но Безмолвный свет еще сильнее. Поэтому в этот список попадает именно он.
Это не просто история о вере и религии. И не просто история о том, как связь на стороне разрушает казалось бы благополучный брак.
Это неспешный и немногословный фильм - почти молитва. Которую по достоинству оценят даже неверующие.
Пожары
Incendies
Режиссер - Дэни Вильнев
2010 год
Один из самых сильных фильмов всех времен и народов. С неимоверной, чудовищной концовкой, которую невозможно пересказать, ее нужно только прожить.
Это неимоверная история о материнской любви и действительно сильных поступках. Хотя нет, я не знаю, о чем эта история. Я знаю, что она не оставит равнодушным даже телеграфный столб.
Скрытое
Cache
Режиссер - Михаэль Ханеке
2005 год
Ханеке, как всегда, играет со зрителем в жестокую манипулятивную игру. Но в этот раз игра со смыслом, не просто эпатаж (как в некоторых других фильмах режиссера).
Фильм размышляет о том, что из себя представляет современная Европа. Каковы последствия либеральной политики по отношению к мигрантам, чем оборачивается нетерпимость к ним, проявляемая уже после того, как они заполонили континент. И эта история подана в форме жестокого и непредсказуемого триллера.
Любовное настроение
In the Mood for Love
Режиссер - Вонг Карвай
2002 год
Я, конечно, больше люблю у Карвая Прах времени. Но он был снят еще в 1990-х. А в списке великих фильмов нового века не обойтись без Любовного настроение. Режиссер словно играет на оголенных нервах.
Красивое кино, которое остается с тобой навсегда.
Весна, лето, осень, зима… и снова весна
Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring
Режиссер - Ким Ки Дук
2003 год
Ким Ки Дук снял много прекрасных фильмов и еще больше просто неплохих. Но именно Весна… мне кажется его вершиной.
Это - молчаливый и медитативный фильм об истинном смысле жизни, ценности вещей и течении времени.
Никакого заумствования и артхаусного самолюбования (которое своейственно режиссеру в более позднем периоде). Простая история, повествующая о сложных вещах.
Опустевший город
Reign Over Me
Режиссер - Майк Байндер
2007 год
Впечатляющий фильм о борьбе человека с личным горем. О способности оставаться человеком даже когда в жизни казалось бы больше нет никакого смысла.
И неожиданно замечательный Адам Сэндлер в непривычной драматической роли.
Повелитель бури
The Hurt Locker
Режиссер - Кэтрин Бигелоу
2008 год
Военных фильмов снимают много. И многие получаются весьма удачными.
Но ни один из вышедших за последние годы не поражал меня так как Повелитель бури. Чудная Кэтрин Бигелоу, которая уже давно обессмертила свое имя в кино (достаточно вспомнить На гребне волны), взяла очередную режиссерскую высоту.
Потрясающий фильм о саперах в Ираке. Напряженный. Без лишнего пафоса (разве что самую малость в финале). И хороший месседж.
Серая зона
Grey Zone
Режиссер - Тим Блейк Нельсон
2001 год
Есть такие фильмы, которые оставляют впечатление, будто тебя резанули ножом. Серая зона рассказывает об истории зондеркомманды в концлагере.