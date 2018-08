15 великих фильмов 21-го века, которые нужно обязательно посмотреть 4 27.08.2018, 10:16

Фильмы, заслуживающие право считаться классикой.

На этой неделе кинокритики Washington Post назвали лучшие фильмы нынешнего столетия. Захотелось поспорить и я решил составить свой список, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

Вот фильмы, которые вышли в XXI веке и заслуживают право считаться его классикой. По моему скромному мнению, разумеется.

Престиж

The Prestige

Режиссер - Кристофер Нолан

2006 год

Безупречный фильм с элементами триллера и фантастики, непредсказуемым финалом и замечательным философским посылом.

Мне кажется, это - вершина Нолана. И эталонный пример того, что развлекательное кино может быть с глубоким смыслом.

Дитя человеческое

Children of Men

Режиссер - Альфонсо Куарон

2006 год

Мрачная пророческая фантастика с мессианским подтекстом и грустным, но очень оптимистичным финалом.

Возможно, лучший фильм постапокалиптического жанра, хотя тут нет тотальной разрухи и армии зомбаков.

Лабиринт Фавна

El Labirinto del Fauno

Режиссер - Гильермо Дель Торо

2006 год

Творческая удача Дель Торо, фильм намного более емкий и прекрасный во всех отношениях, чем недавно нашумевшая Форма воды.

Страшная сказка, которой нет равных. Скажете, зачем нужны страшные сказки? Они намного поучительнее классических добрых сказок.

Голод

Hunger

Режиссер - Стив МакКуин

2008 год

Первая из действительно выдающихся ролей сверхпопулярного нынче Майкла Фассбендера. Он играет члена Ирландской республиканской армии, который объявляет голодовку в английской тюрьме и доводит себя до смерти. Фильм основан на реальных событиях.

Один из сильнейших фильмов о силе воле, что я видел в своей жизни.

Безумный Макс: Дорога ярости

Mad Max: Fury Road

Режиссер - Джордж Миллер

2016 год

Возвращение Миллера к истокам удалось даже без Мела Гибсона. Минимум рисованных спецэффектов, сумасшедшие декорации, безумный грим и безкомпромиссный экшн. Фильм стал классикой в день своего выхода на экраны.

Нефть

There Will Be Blood

Режиссер - Пол Томас Андерсон

2007 год

Анатомия американского капитализма, нефтяного бизнеса и пронзительная история о жадности и одиночестве. Возможно, лучший фильм Андерсона и возможно лучшая роль Дэниэла Дэй Льюиса.

Ла Ла Ленд

La La Land

Режиссер - Дэмиен Шазелл

2016 год

Ла Ла Ленд - лучшее, что случалось с Голливудом за последние несколько лет.

Трогательный и мастерски снятый фильм, который не просто рассказывает, а действительно показывает историю. За бессловесный финал Шазеллу нужно поставить памятник.

Безмолвный свет

The Silent Light

Режиссер - Карлос Рейгадос

2007

Помню, меня сильно впечатлил фильм Рейгадоса Битва на небесах. Но Безмолвный свет еще сильнее. Поэтому в этот список попадает именно он.

Это не просто история о вере и религии. И не просто история о том, как связь на стороне разрушает казалось бы благополучный брак.

Это неспешный и немногословный фильм - почти молитва. Которую по достоинству оценят даже неверующие.

Пожары

Incendies

Режиссер - Дэни Вильнев

2010 год

Один из самых сильных фильмов всех времен и народов. С неимоверной, чудовищной концовкой, которую невозможно пересказать, ее нужно только прожить.

Это неимоверная история о материнской любви и действительно сильных поступках. Хотя нет, я не знаю, о чем эта история. Я знаю, что она не оставит равнодушным даже телеграфный столб.

Скрытое

Cache

Режиссер - Михаэль Ханеке

2005 год

Ханеке, как всегда, играет со зрителем в жестокую манипулятивную игру. Но в этот раз игра со смыслом, не просто эпатаж (как в некоторых других фильмах режиссера).

Фильм размышляет о том, что из себя представляет современная Европа. Каковы последствия либеральной политики по отношению к мигрантам, чем оборачивается нетерпимость к ним, проявляемая уже после того, как они заполонили континент. И эта история подана в форме жестокого и непредсказуемого триллера.

Любовное настроение

In the Mood for Love

Режиссер - Вонг Карвай

2002 год

Я, конечно, больше люблю у Карвая Прах времени. Но он был снят еще в 1990-х. А в списке великих фильмов нового века не обойтись без Любовного настроение. Режиссер словно играет на оголенных нервах.

Красивое кино, которое остается с тобой навсегда.

Весна, лето, осень, зима… и снова весна

Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring

Режиссер - Ким Ки Дук

2003 год

Ким Ки Дук снял много прекрасных фильмов и еще больше просто неплохих. Но именно Весна… мне кажется его вершиной.

Это - молчаливый и медитативный фильм об истинном смысле жизни, ценности вещей и течении времени.

Никакого заумствования и артхаусного самолюбования (которое своейственно режиссеру в более позднем периоде). Простая история, повествующая о сложных вещах.

Опустевший город

Reign Over Me

Режиссер - Майк Байндер

2007 год

Впечатляющий фильм о борьбе человека с личным горем. О способности оставаться человеком даже когда в жизни казалось бы больше нет никакого смысла.

И неожиданно замечательный Адам Сэндлер в непривычной драматической роли.

Повелитель бури

The Hurt Locker

Режиссер - Кэтрин Бигелоу

2008 год

Военных фильмов снимают много. И многие получаются весьма удачными.

Но ни один из вышедших за последние годы не поражал меня так как Повелитель бури. Чудная Кэтрин Бигелоу, которая уже давно обессмертила свое имя в кино (достаточно вспомнить На гребне волны), взяла очередную режиссерскую высоту.

Потрясающий фильм о саперах в Ираке. Напряженный. Без лишнего пафоса (разве что самую малость в финале). И хороший месседж.

Серая зона

Grey Zone

Режиссер - Тим Блейк Нельсон

2001 год

Есть такие фильмы, которые оставляют впечатление, будто тебя резанули ножом. Серая зона рассказывает об истории зондеркомманды в концлагере.