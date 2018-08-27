Геннадий Федынич: За профсоюз РЭП будут бороться и международные структуры 27.08.2018, 10:23

Геннадий Федынич

Фото: Praca-by.info

«Дело профсоюзов» может закончиться поражением белорусской власти.

24 августа 2018 года по делу Геннадия Федынича, председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Игоря Комлик, главного бухгалтера профсоюза, был вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».

Лидеры профсоюза приговорены к ограничению свободы без направления в учреждения открытого типа сроком на 4 года без конфискации имущества и с запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Как прокомментировали судебное решение участники процесса и те, кто следил за судебными заседаниями, что планируют делать лидеры РЭП дальше и к чему готовиться стороне обвинения – смотрите в видеоматериале на сайте palitviazni.info.