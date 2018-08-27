Появилась лазейка для обхода растаможки авто? 9 27.08.2018, 10:27

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Пошлина на ввоз кузовов упала в разы.

Жители Кыргызстана не могут нарадоваться снижению ставок на растаможку автомобилей. Белорусам таких поблажек не дали, но в этом году в Таможенном союзе была отменена заградительная пошлина на ввоз кузовов. Ранее она составляла «15%, но не менее 2907 евро», сейчас приписку про евро убрали - осталось только 15%. Сайт abw.by провел расследование.

Кузова подержанных автомобилей стало дешевле ввозить в разы. И что это значит?

Для россиян, по сути, ничего не изменилось, так как регистрация замены кузова в ГИБДД запрещена. Но белорусы, кажется, нашли лазейку недорого пригнать автомобиль из Европы. Точнее, его часть. Дело в том, что в белорусской ГАИ можно совершенно легально зарегистрировать замену кузова. Чем, судя по всему, уже начали пользоваться брестчане.

Такие машины в народе называют "конструкторами", схема по их пригону известна еще с 1990-х годов. Обычно ввозятся по частям: агрегаты отдельно, кузов отдельно. Или просто ввозится кузов, а агрегаты ставятся от другой машины. Причем под кузовом понимается не только голый металл, так как ввозить его можно в сборе с салоном, электрооборудованием, дверями и стеклами. Привезли - а что дальше? В России с "конструктором" сейчас ничего не сделаешь, только переваривай номер кузова, что является откровенным криминалом. А в белорусском законодательстве есть возможность легально заменить кузов.

Раньше привозить "конструкторы" было невыгодно даже для криминальных манипуляций с VIN-номером, так как действовала заградительная пошлина: сначала в размере минимум 5000 евро, а затем минимум 3000 евро. Поэтому в том же Владивостоке существовала схема с так называемыми "распилами" - это когда машину распиливают, перевозят через границу, а затем сваривают заново. Но сейчас заградительной пошлины не стало, растаможка кузова упала в разы.

"Никаких сложностей в ГАИ нет. У нас в Бресте уже меняли кузов Ford Galaxy 2002 года выпуска, - рассказывает автор объявления о продаже кузова Mercedes C-Сlasse 2005 г.в. из Европы (не зная, что звонят журналисты). - У вас должна быть машина этого же модельного года, такого же типа кузова, цвет не важен. В ГАИ на сверке будут две машины: кузов из Европы и ваша машина. VIN в новом техпаспорте будет от нового кузова, но будет стоять пометка о замене кузова. "Битки" из России не подойдут, говорю сразу, у машины должен быть владелец и белорусская регистрация. Мотор с коробкой от этой машины тоже могу продать - это 750 долларов. С небольшим пробегом, кстати. И машина тоже в очень хорошем состоянии, кожаный салон как новый вовсе. Только праворульный, надо будет переставить рулевую колонку. Кузов пока находится в Европе, через неделю привезем".

Судя по всему, в Бресте какие-то движения в этом направлении уже происходят. На BAMPER.BY это уже второе такое объявление о продаже машины без мотора, коробки и шасси из этого города.

Помимо Mercedes-Benz продается Volkswagen Touran. Автор этого объявления тоже рассказал, что в Бресте кузова Ford Galaxy и Volkswagen T4 уже меняли без проблем. В МРЭО Бреста позже подтвердили эту информацию: кузов можно легально поменять, более того, эту процедуру они уже производили. Кузов того же Volkswagen T4 действительно менялся. Но все это возможно только с разрешения начальника МРЭО.

Нам неизвестно, действительно ли те Ford Galaxy и Volkswagen Touran - "конструкторы" из Европы и пригнаны в обход растаможки авто. Возможно, владельцы просто переставили агрегаты со старого автомобиля на ввезенный кузов из Европы. Этого никто не знает, но факт в том, что кузов действительно можно легально заменить.

Впрочем, давайте разбираться по порядку.

Информация о том, что заградительная пошлина снята, вовсе не новость. Изменения в законодательстве произошли еще в марте, но в белорусском медиапространстве об этом была тишина. Да и в российском новость не вызвала особенного ажиотажа: была статья на drom.ru, на новостном портале Владивостока VL.ru и в других СМИ, а также в соцсетях. Россияне не особенно воодушевились: ввозить кузова стало дешево, а регистрировать их все равно нельзя, потому что замена кузова в ГИБДД запрещена с 2017 года. У россиян лишь появился смысл в замене кузова рамных автомобилей, а также в привозе "конструкторов" для спортивных машин без их регистрации.

Что касается растаможки, то заградительная пошлина на ввоз подержанного кузова автомобиля была введена в 2008 году и установлена "в размере 15% таможенной стоимости, но не менее 5 тысяч евро за 1 штуку". После вступления России в ВТО в 2012 году нижний предел был снижен до 2907 евро за штуку. Совет Евразийской экономической комиссии Решением от 26 января 2018 года №13 с конца марта 2018 года прекратил действие документа о вводе временной заградительной пошлины на ввоз автомобильных кузовов.

В этом же документе опубликованы новые ставки. Нас интересует позиция 8707 (кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705), а точнее - субпозиция 8707 10 900 0 (прочие) - это и есть кузов автомобиля. Ставка таможенной пошлины на него установлена в размере 15% таможенной стоимость в евро либо в долларах США. Приписки "не менее 2907 евро за 1 шт" уже нет.

"Ставка таможенной пошлины на ввоз кузовов теперь составляет 15 процентов, - рассказывает представитель компании по оказанию таможенных услуг "ТКС-групп". - Кроме того, необходимо оплатить НДС 20 процентов, а также таможенный сбор 120 рублей. То есть если кузов по инвойсу стоит 1000 евро, нужно оплатить 150 евро пошлины, 230 евро НДС, а также 120 рублей таможенного сбора. Итого на растаможку кузова стоимостью 1000 евро необходимо 430 евро. Правда, нужно учитывать, что таможенная стоимость может корректироваться сотрудниками таможни".

Как должен выглядеть кузов? Обращаемся к товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). В соответствии с этим документом "кузов может быть полностью укомплектован (то есть со всеми своими конструктивными элементами и принадлежностями, такими как приборные щитки, багажники, сиденья и подушки, коврики, багажные полки и электрооборудование)".

Про двигатель, трансмиссию, шасси и колеса речи не идет, следовательно, при ввозе на кузове их быть не должно. В любом случае машина разобрана не полностью: электрооборудование, двери, стекла и салон демонтировать необязательно.

Далее отправляемся в МРО, чтобы узнать, как поменять кузов в автомобиле.

"Да, кузов легально меняется, но вы лучше уточните этот вопрос у начальника МРО в Ждановичах", - сообщили нам в отделе регистрации на авторынке "Малиновка".

"Замена кузова действительно регистрируется, но последний раз мы такую процедуру проводили много лет назад. Это непросто, но такое возможно с разрешения начальника МРО. На сверку приезжают два кузова. Необходим пакет документов о законности приобретения нового кузова. Цвет не важен - важно, чтобы совпадал модельный год и тип: седан должен меняться на седан, а универсал на универсал. В новом техпаспорте будет стоять пометка о замене кузова и новый VIN-номер. Месяц назад приходил человек, сказал, что снизилась растаможка кузовов, и тоже расспрашивал нас о регистрации замены кузова. Но фактически в этом году подобную регистрацию мы не производили", - рассказали нам в МРО в Ждановичах.

"Кузов можно поменять, такая процедура существует. Да, мы действительно недавно регистрировали замену кузова автомобилей, в том числе на Volkswagen T4",- ответили нам в МРЭО Бреста на вопрос, действительно ли они производили регистрацию замены кузовов.

Обратимся к правилам регистрации транспортных средств.

Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств

31. Внесение изменений в регистрационные документы при замене кузова (кабины) осуществляется по разрешению начальника регистрационного подразделения только после осмотра транспортного средства, на котором предполагается замена. В случае, если сведения о предыдущей регистрации в регистрационных подразделениях устанавливаемого кузова (кабины) отсутствуют, необходимо представление документов, выданных таможенными органами Республики Беларусь и подтверждающих нахождение кузова (кабины) в свободном обращении на территории Республики Беларусь. Запрещается внесение изменений в регистрационные документы при замене кузова (кабины) транспортного средства одной модели кузовом (кабиной) другой модели, кроме случаев замены кузовов разных типов в пределах одной модели.

32. Внесение изменений в регистрационные документы при установке двигателей на транспортные средства других моделей разрешается в том случае, если организацией-изготовителем выпускаются (выпускались) транспортные средства в данной комплектации.

33. При внесении изменений в регистрационные документы в случае замены кузова или номерной кузовной детали в новом свидетельстве о регистрации графа "Год выпуска" не заполняется, а в графу "Особые отметки" вносится запись об установленном кузове с указанием года его выпуска.

Как видим из пунктов 31, 32 и 33 Положения, кузов легально можно поменять. Поэтому бизнес по ввозу кузовов из Европы в Беларусь уже начинает развиваться.

Вернемся к объявлениям на BAMPER.BY. Кузов Mercedes-Benz без мотора, коробки передач и подвески стоит 2400 долларов. 2,2-литровый дизельный мотор и коробку передач автор объявления готов продать за 750 долларов. Также нужно владеть таким же автомобилем с битым или ржавым кузовом. Кроме замены ключевых агрегатов необходимо будет произвести работы по перестановке руля, так как машина английская. Сколько такое авто будет стоить в итоге точно - сказать трудно, но примерно порядок цен понятен.

А если ввозить такую машину в целом виде, то растаможка составит 10.560 евро...

При этом среднерыночная стоимость такого автомобиля в Беларуси, по данным нашего сервиса "График цен", составляет 7870 долларов, а минимальная - 7198 долларов.

"Схема не нова, но никто ею не пользовался, потому что стояла заградительная пошлина. Сейчас значительно снизилась растаможка кузовов, поэтому появился смысл в замене старого кузова на кузов в лучшем состоянии из Европы, - рассказывает автор объявления по продаже кузова Volkswagen Touran из Европы. - При этом двигатель на машину можете установить любой. В пределах, разумеется, данной модели. Правда, вам я его не продам. Пока машина стоит на границе. Она будет такая, как на фото, только без задней подвески. Передняя уже снята. По-другому ее не растаможишь. Привезу, если внесете задаток".

Volkswagen Touran продается за 3000 долларов без мотора, коробки передач и подвески. При этом среднерыночная цена такого автомобиля составляет 6860 долларов, а минимальная - 6750 долларов. Выгодна такая процедура по замене кузова или нет - сложно сказать...

Мы съездили в Озерцо и Колядичи, где находятся крупные таможенные склады: вдруг кузова уже начали ввозить? Но пока их там не увидели. Охранники сообщили, что машины без мотора и подвески на лафетах из Европы еще не приезжали.

Так что пока ждут растаможки только битые американские машины.

Неизвестно, получит ли схема пригона так называемого "легального конструктора" из Европы распространение и как на нее отреагируют государственные органы.

За кадром все еще остается ряд вопросов, да и мероприятие не самое простое. Нужно найти машину в Европе без мотора, коробки передач и шасси. Или снять все это с автомобиля там. Потом растаможить кузов. Надо во владении иметь точно такой же автомобиль здесь. Потом переоформить замену кузова в ГАИ и собрать целую машину. Все это недешево. Какие нюансы при этом выплывут на практике - неизвестно. И брестские Ford Galaxy и Volkswagen T4 с замененными кузовами вживую мы не видели, хотя о них говорят даже в ГАИ.

Станет ли Брест вторым Владивостоком, сказать сложно. Но факт в том, что кузова подержанных автомобилей стало намного дешевле ввозить, чем раньше, а замену кузова в белорусской ГАИ пока еще можно официально зарегистрировать. В то время как в российской ГИБДД уже нельзя.