Путину предложили разместить ядерное оружие в Сирии 9 27.08.2018, 9:51

2,465

Россия занервничала из-за «сокрушительных санкций» США.

США перешли "красную черту" в отношениях с Россией, и президенту стоит подумать над асимметричным ответом - приостановить действие договоров по ядерным ракетам с Вашингтоном и разместить тактическое ядерное оружие за рубежом - например, в Сирии.

Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Такой шаг, по словам депутата, способен "не только нивелировать санкции, но и нанести встречный урон".

"Давление на Россию будет только усиливаться - в области военно- технического сотрудничества, в том числе по части продажи вооружений за рубеж. Мы видим, что американцы говорят уже о санкциях в отношении тех стран, которые приобретают российское оружие... Стоит прислушаться к мнению некоторых экспертов, которые говорят о том, что, возможно, России стоит приостановить выполнения договоров о нераспространении ракетных технологий, а также последовать примеру Соединенных Штатов и размещать за рубежом свое тактическое ядерное оружие. Я не исключаю, что теоретически одной из каких стран может быть Сирия, где у нас есть защищенная авиабаза", - заявил Гутенев.

Другим шагом мог бы стать переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту, добавил он, подчеркнув, что "и для Китая, и для Индии, и для других стран это также было бы очень интересно".

Очередной раунд санкций вынуждает Россию "прочертить свои красные линии", а весь комплекс предложенных мер "стал бы очень серьезным аргументом", сказал Гутенев.

"Невозможно в боксерском поединке только мастерски уклоняться от ударов, не нанося соответственно встречных, тем более когда такой бокс превращается в бои без правил, а судьи (ВТО и другие международные институты) не вмешиваются", - объяснил он.

Что касается текущих санкций, то, по мнению Гутенева, они не смогут нанести серьезного урона отечественному оборонно-промышленному комплексу.

"Программа импортозамещения показала очень хорошие результаты, найдены альтернативные поставщики, а необходимая номенклатурная база по электронике закуплена на несколько лет вперед. Однако тревогу вызывает то, что санкции не сбавляют обороты и приобретают уже некую неотвратимость", - заключил он.

Напомним, новый санкционный пакет, введенный против России в соответствии с Актом о запрете химоружия 1991 года, вступает в силу с понедельника, 27 августа.

На первом этапе он включает расширение ограничений на поставку технологий, прежде всего авиационных. При этом России дается 3 месяца на то, чтобы открыть доступ инспекторам ООН на свои объекты, где химическое оружие может производиться и храниться.

В случае отказа, с конца ноября, начинает действовать второй раунд санкций, который может включать снижение уровня дипотношений, запрет на полеты "Аэрофлота" и полное эмбарго на экспорт и импорт.