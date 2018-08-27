«За такие фокусы мэра города немедленно нужно отправить в отставку» 8 27.08.2018, 10:38

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иллюстрационное фото kurjer.info

В Могилеве субботники - каждую неделю.

В октябре в Могилеве пройдет форум Беларуси и России, который посетят правители обоих государств. Могилевчан, которые сейчас готовят город к этой встрече, ждут четыре субботника подряд, передает «Белсат».

Таким образом городские власти надеются успеть подготовить город к октябрьскому форуму регионов Беларуси и России. Событие могло бы быть рядовой, если бы Лукашенко в апреле не пригласил Путина посетить эту встречу. Похоже на то, что могилевские чиновники только сейчас вспомнили про «высокое мероприятие».

«Власти, манипулируя словами, объясняют это тем, мол, «конечно, мы это делаем к форуму Беларуси и России, но это все останется и для людей». Но изначально это же делают к приезду каких-то гостей. Вместо того, чтобы этим заниматься постоянно, это делается к случаю», - говорит председатель могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.

Пятый форум белорусских и российских регионов пройдет 11-12 октября. Маршрут, которым могут проехать «высокие гости», отчасти известен. Поэтому и субботние бесплатные работы ведутся у въезда в Могилев со стороны Минского шоссе и улицы Якубовского - там положили свежий асфальт, красят заборы и перекрывают крыши. Опрошенные журналистами могилевчане к бесплатной работе относятся неоднозначно - кто-то поддерживает, кто-то относится резко негативно.

«В общей сложности субботники - неплохая идея, но они не должны быть принудительными, скорее это должна быть инициатива самих людей, они сами должны быть заинтересованы», - подытожил один из жителей города.

Субботники в нашей стране - дело не новое. Каждую весну диктатор вместе с чиновничеством настоятельно призывают граждан один день поработать бесплатно. Однако серия из четырех субботников подряд, которую объявил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цуморев, - бесспорный рекорд, даже для привычной к этой традиции Беларуси.

«Я был депутатом Могилевского областного совета с 1990 по 1997 год. И просто знаю, что депутаты отправили бы мэра города за такое в отставку немедленно, как только бы узнали про такие фокусы», - говорит председатель могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.

Пока что заставляют самих коммунальщиков и работников дорожных служб. Многие из могилевчан даже и не слышали о серии субботников и не знают, почему именно в субботу на улицу двинулись сотни работников коммунальных служб и строителей.