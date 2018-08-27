Слава Рабинович: Путин и Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси

Слава Рабинович: Путин и Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси12
- 27.08.2018, 10:49
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Российский финансист выступил с прогнозом.
Президент РФ Владимир Путин и Лукашенко собираются присоединить Беларусь к России, сообщает "Гордон".
Такое мнение в Facebook выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович. "Возможно, сейчас многие этого еще и не понимают, но совокупность фактов говорит сама за себя: Путин и Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси. Будет новое государство, будет новая конституция и будет обнуление всех сроков Путина для продолжения узурпации власти", – написал он.