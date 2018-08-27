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В США разбился самолет с парашютистами, на борту был выходец из Беларуси

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  • 27.08.2018, 11:03
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Александр Багрицевич

Александру Багрицевичу был 31 год.

В американском штате Джорджия разбился самолет, перевозивший группу парашютистов, погибли четыре человека, в том числе выходец из Беларуси, сообщает Fox News (перевод — nn.by).

Крушение произошло вечером в субботу на востоке Джорджии в региональном аэропорту в Свенсбаро. В живых остался один человек, он был доставлен в больницу.

Сообщается, что среди погибших 31-летний уроженец Беларуси Александр «Слекс» Багрицевич.

«Алекс был чрезвычайно увлечен прыжками с парашютом и всегда искал возможности тренировать и учить других членов команды», - отмечается в армейском пресс-релизе. «Родом из Беларуси, Алекс служил в армии США с гордостью».


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