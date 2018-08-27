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Валерий Карпин: Сборная Беларуси? Разговоры были, но не сложилось

  • 27.08.2018, 11:10
Валерий Карпин

Российский тренер прокомментировал слухи о продолжении своей карьеры.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что действительно мог возглавить сборную Беларуси полтора года назад. 

«Были свои нюансы. Разговоры были. Было, можно сказать, общение – до предложения, наверное, даже не дошло. Не сложилось», – заключил  Карпин в эфире программы «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5», пишет «Трибуна».

В начале 2017 года Карпин входил в шорт-лист тренеров сборной Беларуси, но решил продолжить сотрудничество с «Матч ТВ», где был главным редактором футбольных трансляций.


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