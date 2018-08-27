Какие привычки выделяют счастливых людей 1 27.08.2018, 11:13

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Выбирайте те, которые откликаются, и получайте удовольствие.

Когда мы думаем о счастье, в голову, как правило, приходят вещи, приносящие моментальное удовольствие – еда, любимая книга, расслабляющий день на пляже, пишет Тревис Бредбери для сайта «Новое время».

Эти удовольствия действительно приносят счастье, но лишь временное. Недавние исследования показали, что настоящее счастье, или удовлетворенность жизнью, работает иначе.

В одном из исследований Университета Пенсильвании психолог Мартин Селигман поделил сотни людей на три группы, исходя из того, как они достигают счастья:

• Приятная жизнь: такие люди ищут счастья через удовольствие. Они умеют смаковать момент и растягивать удовольствие. Таких людей часто называют искателями острых ощущений.

• Вовлеченная жизнь: люди ищут счастья, работая над своими пристрастиями. Они погружаются в них настолько глубоко, что кто-то, столкнувшись с ними, может посчитать их холодными и безразличными. Но таки людям кажется, что время будто бы испаряется, пока они пребывают в состоянии полного погружения.

• Значимая жизнь: такие люди используют свои сильные стороны, чтобы работать над тем, что способствует всеобщему благу.

Селигман обнаружил, что те, кто искали приятной жизни, испытывали мало счастья, а те, кто жил вовлеченной или значимой жизнью, были очень счастливы.

Это лишь одно исследование, но оно показывает: на уровень вашего счастья влияет то, на чем вы сосредотачиваете свое внимание и энергию. Приверженцев вовлеченной и значимой жизни объединяет кое-что важное – они очень увлечены и используют свою силу, чтобы сделать себя и мир лучше.

Счастливые люди очень интенциональны. Если хотите последовать их примеру, советую позаимствовать такие привычки.

1. Создавайте счастье самостоятельно (не сидите и не ждите, пока оно придет). Каждая секунда, которую вы тратите на ожидание счастья, может быть секундой, потраченной на его создание. Самые счастливые люди – не самые везучие, богатые или красивые, это те, кто прикладывают усилия, чтобы быть счастливыми. Если хотите создавать счастье, начните делать его своим приоритетом. Мы так стараемся не подвести других, но часто делаем это ценой собственного счастья.

2. Окружите себя правильными людьми. Счастье заразно. Окружая себя счастливыми людьми, вы строите уверенность и стимулируете творчество. Время, проведенное с негативными людьми, оказывает обратный эффект – они стремятся, чтобы люди разделили их жалость, ведь так они чувствуют себя лучше.

3. Высыпайтесь. Когда вы спите, мозг буквально перезагружается и избавляется от токсичных белков, которые накапливаются в течение дня. Благодаря этому вы просыпаетесь с ясной головой. Ваши энергия, внимание, память уходят в минус, если организм не получает достаточного количества сна. Нарушение сна также приводит к повышению уровня гормона стресса. Счастливые люди делают сон одним из своих приоритетов, ведь он позволяет им чувствовать себя хорошо.

4. Живите в моменте. Вы не раскроете собственный потенциал, пока не научитесь жить в настоящем. Никакая вина не изменит прошлое, никакая тревога не изменит будущего. Невозможно быть счастливым, если вы постоянно где-то еще и не можете полностью погрузиться в реальность (хорошую или плохую) момента. Чтобы научиться жить в моменте, делайте две вещи. Во-первых, примите прошлое. Если вы с ним не примиритесь, оно никогда не оставит вас, а значит, будет влиять на будущее. Во-вторых, примите неопределенность будущего. В настоящем нет места беспокойствам. Как сказал Марк Твен: “Волноваться – все равно, что выплачивать долг, который вы не брали”.

5. Научитесь любить себя. Большинство из нас без труда восхищается своими друзьями, но с трудом способны оценить себя. Научитесь принимать то, кем являетесь, и ценить свои сильные стороны. Исследования показали, что самосострадание увеличивает количество правильных решений, улучшает психическое здоровье и уменьшает склонность к прокрастинации.

6. Цените то, что у вас есть. Осознав, за что благодарны, вы поднимаете свое настроение, ведь сократите уровень гормона стресса кортизола на 23%. Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, выявило, что люди, осознанно благодарные люди более энергичны и благополучны.

7. Тренируйтесь. Счастливые люди регулярно занимаются спортом, ведь знают, какую пользу это приносит их настроению.

8. Прощайте, но не забывайте. Счастливые люди живут по принципу: обманул меня однажды – как тебе не стыдно, обманул меня дважды – как мне не стыдно. Они прощают, чтобы избавиться от недовольства, но никогда не забывают.

9. Осознавайте собственные чувства. Подавлять эмоции – плохая идея. Это наносит вред. Одно исследование показало, что существует связь между тем, как долго вы живете, и вашей способностью выражать эмоции. Ученые полагают, что люди, дожившие до 100 лет, более эмоциональны, чем среднестатистический житель планеты.

10. Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать. Приходится долго добираться на работу? Послушайте аудиокнигу. Повредили ногу во время пробежки? Попробуйте плавание. В большинстве случаев мы позволяем плохому отбрасывать нас назад. Счастливые люди счастливы потому, что принимают свои неудачи и действуют, и не потому что неудач с ними не случается никогда.

11. Развивайте мышления роста. Восприятие людей делится на два вида: закостенелое и гибкое. В первом случае вы верите, что являетесь тем, кем являетесь, и ничего не можете изменить. Во втором случае верите, что можете стать лучше, если приложите усилия. Это сделает вас счастливей, потому что так вы будете лучше справляться с проблемами.

Подытожим.

Эти стратегии не только сделают вас счастливей. Они также сделают вас лучше как личность. Выбирайте те, которые откликаются, и получайте удовольствие.