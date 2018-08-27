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Под Барановичами женщина упала под колеса поезда

  • 27.08.2018, 11:26

Пенсионерке стало плохо.

Несчастный случай произошел утром 26 августа на железнодорожной станции «Русино». Пенсионерка погибла на месте.

Местная жительница 1957 года рождения с мужем и другими пассажирами стояла на перроне в ожидании поезда. Внезапно женщине стала плохо и она упала на рельсы, прямо перед подходившим к станции дизелем, сообщили Intex-press в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Пенсионерка погибла на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.


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