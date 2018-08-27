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Пять нововведений для школ Беларуси в новом учебном году

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  • 27.08.2018, 11:34
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Фото: tut.by

Изменения в изучении отдельных предметов, время начала уроков и новые учебники.

Прошлый год запомнился большинству родителей благодаря феноменальному нововведению, когда начало школьных уроков решено было перенести на 9 часов утра, пишет «Витебский курьер». А чем отметится для нас этот учебный год?

1.Новые учебники: QR-коды и дополненная реальность

Обещают, что с 1 сентября в белорусских школах появятся новые учебники с дополненной реальностью. Новинку смогут опробовать на себе, в основном, ученики 4 и 8 классов, для которых подготовили обновленную программу.

В новых книжках через смартфон с помощью QR-кода дети смогут искать дополнительную информацию по предметам. Например, можно будет посмотреть как выглядят на фотографии опыты из учебника физики.

Также с 2018 года ученики 6 класса получат доступ к учебникам в виде электронных приложений, это эквиваленты бумажных пособий в электронном виде.

Новые учебники получат и школьники с нарушениями зрения: например, обновленные книги сделали более красочными. Подробнее про новые учебные пособия читайте на нашем сайте.

2. Как организовано изучение иностранного языка и трудовое обучение

В 2018/2019 учебном году дети смогут изучать иностранный язык на повышенном уровне с 5 класса, и любой другой предмет — с 8 класса.

Количество часов русского и белорусского языка будет одинаковым для всех.

Трудовое обучение для 10 класса займет 6 часов в неделю, в гимназиях у десятиклассников этого предмета не будет.

В 5,6,7 классах гимназий оставят 5 часов иностранного языка, а школы получат возможность добавлять максимум 2 часа иностранного.

В 8 классе дополнительные 2 часа обучения смогут потратить на любой предмет или даже несколько, что будет регулироваться индивидуально и зависит от конкретного учреждения.

3. Агроклассы и новые льготы

Агроклассы появятся на базе 10-11 класса школ в крупных деревнях, селах, небольших городках и даже в школах районных центров по всей Беларуси.

С 1 сентября 24 агрокласса появятся и в Витебской области: занятия планируют проводить 1 раз в неделю, дети будут углублено изучать растениеводство и животноводство, проходить практику на пришкольных участках, посещать лучшие сельские хозяйства района и знакомиться с новым оборудованием и технологиями.

Выпускники получат льготы при поступлении в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности.

4. Время начала уроков в гимназиях

В гимназиях разрешили начинать занятия во вторую смену: в мае Минздрав внес изменения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования».

Теперь во вторую смену можно учиться в гимназиях, гимназиях-интернатах, лицеях, специализированных лицеях, суворовских училищах, кадетских училищах, базовых школах — колледжах искусств, средних школах — колледжах искусств, гимназиях — колледжах искусств, при обучении и воспитании на ступенях общего среднего образования.

В первую смену будут учиться дети в 1, 2, 5, 9-11 классах и 8-классники, изучающие отдельные предметы на повышенном уровне.

Во вторую смену могут заниматься дети в 6 и 7 классах, где отдельные предметы изучают на повышенном уровне.

Для учеников 5-8 классов с изучением отдельных предметов на повышенном уровне допустимо увеличивать недельную учебную нагрузку на 1 час для факультативных занятий.

С прошлого года оптимальным временем для начала занятий в первую смену признали 9 часов утра. При этом санитарными нормами установлено, что уроки должны начинаться не раньше,чем в 8 утра для первой смены и не позже, чем в 14 часов для второй смены. Занятия во вторую смену должны заканчиваться не позже,чем в 19.30.

5. Безналичный расчет на питание в столовой

По словам министра образования Беларуси Игорь Карпенко, к безналичному расчету за питание в школах должны перейти к 2020 году, но в регионах это планируют сделать уже к 1 января 2019 года.


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