Джордж Буш-младший: Маккейн был патриотом высшего порядка 1 27.08.2018, 11:43

Джордж Буш-младший

Фото: EPA

Экс-президент США назвал сенатора Маккейна другом, по которому он будет скучать.

Бывший президент США Джордж Буш – младший выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна. Слова политика 25 августа опубликовал его официальный сайт, сообщает "Гордон".

"Некоторые жизни настолько яркие, трудно представить, что они закончились. Некоторые голоса настолько живые, что их трудно успокоить. Джон Маккейн был человеком глубокой убежденности и патриотом высшего порядка", – заявил экс-президент США. По словам Буша, Маккейн был государственным служащим в лучших традициях США. "Для меня он был другом, по которому я буду скучать", – добавил он.

Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Он был известен своей резкой критикой в адрес российской власти, а в последнее время часто выступал с критикой президента США Дональда Трампа из-за его риторики в отношении российского президента Владимира Путина.