В немецком Людвигсхафене из-за бомбы эвакуировали 18 тысяч человек
- 27.08.2018, 11:55
Бомбу обнаружили во время строительных работ.
В немецком городе Людвигсхафен в воскресенье эвакуировали 18 500 человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы Второй мировой войны.
Об этом сообщает The Local.
Во время строительных работ была обнаружена 500-килограммовая авиабомба, которая, как полагают, была сброшена американскими войсками.
Местные власти эвакуировали всех жителей в радиусе 1000 метров. Саперы обезвредили бомбу и вывезли ее на военный полигон для уничтожения.
В воскресенье после обеда жителям разрешили вернуться домой. В городском аккаунте в Twitter опубликовали фото проржавевшей бомбы, привязанной к поддону для транспортировки.