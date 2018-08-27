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В немецком Людвигсхафене из-за бомбы эвакуировали 18 тысяч человек

  • 27.08.2018, 11:55
Фото: dpa

Бомбу обнаружили во время строительных работ.

В немецком городе Людвигсхафен в воскресенье эвакуировали 18 500 человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Local.

Во время строительных работ была обнаружена 500-килограммовая авиабомба, которая, как полагают, была сброшена американскими войсками.

Местные власти эвакуировали всех жителей в радиусе 1000 метров. Саперы обезвредили бомбу и вывезли ее на военный полигон для уничтожения.

В воскресенье после обеда жителям разрешили вернуться домой. В городском аккаунте в Twitter опубликовали фото проржавевшей бомбы, привязанной к поддону для транспортировки.


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