Картина маслом: диктатура Валерий Ступаченко

27.08.2018, 11:59

Фото: ПЦ "Весна"

24 августа, в пятницу, в Минске закончилось очередное судебное шоу.

Именно «шоу», т.к. присутствующие на этом мероприятии многочисленные зарубежные гости (дипломаты, и руководители зарубежных профсоюзных организаций) в своих интервью признались, что так и не поняли, какие были у властей претензии, и за что же осудили лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Впрочем, не поняли этого и сами белорусы – члены этой добровольной неполитической общественной организации порядочных людей.

Власти, наконец-то, отыгрались на этом передовом, свободолюбивом сообществе белорусов за свой прошлогодний страх, за бурную весну прошлого года, весну пробуждения народа от двух десятилетий спячки в анабиозе.

А после суда, по белоруской традиции, состоялся «хапун», т.е. массовые аресты. Это – само собой – для силовиков во власти – святое, это для них, как вишенка на торт.

На месте руководил хапуном сам Балаба, начальник ОМОНа, одетый в гражданское, с чёрными очками, сдвинутыми на лоб.

Тот самый Балаба, который год-полтора назад публично объявил своих костоломов великими театралами, не пропускающими ни одной театральной премьеры, а так же специалистами в области литературы и в живописи.

Произошло всё это буднично и даже обыденно.

Перед входом в «Дом правосудия» стояла большая, человек 120, толпа, и бурно обсуждала итоги закончившего полчаса назад «суда». С правой стороны восемь-девять человек держали несколько флажков, в частности, флаг РЭП, флаг Евросоюза, старинный исторический бело-красно-белый флаг (бывший, напомним, государственным до мая 1995 г.)…

Вплотную к ним подъехал красный автобус, из него выгрузилось человек восемь «театралов», знатоков Пушкина и Толстого, всех держателей флажков погрузили в поданный транспорт, и… автобус поехал в Московский РОВД г. Минска.

Всё, как обычно, – «театралы» «при исполнении».

Но удивило меня другое. Толпа оглянулась, посмотрела на эту процедуру массовой погрузки своих товарищей, кое-то ахнул, кое-то охнул, кое-то прервал беседу, но… через минуту почти все стоящие благополучно продолжили заниматься своими делами.

Кто-то давал многочисленные интервью, кто-то обсуждал судебные перипетии, кто-то договаривался о будущих встречах и мероприятиях, налаживал новые связи и контакты или – просто сидел на лавочках, отдыхал и покуривал.

В общем, как бы ничего и не случилось… Рутина, обыденность, обыкновенные, привычные белорусские реалии… Картина маслом: диктатура.

Бобруйские РЭПовцы, что были на процессе, нашли этот самый Московский РОВД через час после хапуна, после долгих поисков, с трудом, и в течение четырёх часов пытались вызволить из узилища своего земляка, Александра Чмыхова, случайно попавшего «под раздачу».

Там, около суда, его попросили на несколько минут подменить «штатного» держателя РЭПовского флажка…

Разумеется, вызволить Александра оказалось невозможно – карательные системы в тоталитарных государствах сбоев не дают и «не ошибаются»…

Полдень, большой город… Столица, центр… В 15-20 метрах – важные иностранные гости… Флажки – бело-красный-белый, флаг наших предков, и – с логотипом РЭПа, официально разрешённой, зарегистрированной профсоюзной организации… А также – флажок ЕС, Объединённой Европы, с золотистыми звёздочками на синем фоне…

Той самой Европы, которая пару лет назад сняла многолетние санкции с беларуского правителя, приглашая его войти в цивилизованное, правовое поле европейского общества, европейской жизни…

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»