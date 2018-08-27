Во вторник будет до +26 градусов 27.08.2018, 12:01

Дожди с грозами ожидаются по востоку Беларуси 28 августа.

Завтра будет облачно с прояснениями. По востоку дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На остальной территории страны преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами в западных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по республике туман.

Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, по востоку - плюс 13-16 градусов. Днем будет плюс 18-23 градуса, по юго-восточным районам - 24-26 градусов выше нуля.