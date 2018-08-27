закрыть
27 августа 2018, понедельник, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Во вторник будет до +26 градусов

  • 27.08.2018, 12:01

Дожди с грозами ожидаются по востоку Беларуси 28 августа.

Завтра будет облачно с прояснениями. По востоку дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На остальной территории страны преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами в западных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по республике туман.

Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, по востоку - плюс 13-16 градусов. Днем будет плюс 18-23 градуса, по юго-восточным районам - 24-26 градусов выше нуля.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко