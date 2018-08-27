Видеофакт: Пинчане отбивают земляка у ГАИшника 7 27.08.2018, 12:16

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Люди встали на защиту пешехода от милиции.

В сети активно обсуждается видео, на котором гаишник в Пинске душил мужчину, пока тот не потерял сознание.

Очевидцы говорят, что конфликт начался, когда милиция собиралась эвакуировать неправильно припаркованное авто. Видео инцидента появилась в соцсетях, пишет belsat.eu.

К сотруднику ГАИ подошел мужчина и стал требовать документы. Не увидев служебного удостоверения, мужчина ударил милиционера, после чего сотрудник применил удушающий прием. Задержать мужчину помогал водитель эвакуатора.

В результате мужчина потерял сознание, а кто-то крикнул: «Убили».

Позже стало известно, что прохожий пришел в себя.

В сообществе Zello «Пинск ГАИ» в комментариях под видео мнения разделились: кто-то говорил, что милиционер «перегнул палку», «скоро не душить, а стрелять начнут», другие поддержали правоохранителя, утверждая, что прохожий сам спровоцировал драку.