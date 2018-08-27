закрыть
27 августа 2018, понедельник, 14:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Пинчане отбивают земляка у ГАИшника

7
  • 27.08.2018, 12:16
  • 3,140

Люди встали на защиту пешехода от милиции.

В сети активно обсуждается видео, на котором гаишник в Пинске душил мужчину, пока тот не потерял сознание.

Очевидцы говорят, что конфликт начался, когда милиция собиралась эвакуировать неправильно припаркованное авто. Видео инцидента появилась в соцсетях, пишет belsat.eu.

К сотруднику ГАИ подошел мужчина и стал требовать документы. Не увидев служебного удостоверения, мужчина ударил милиционера, после чего сотрудник применил удушающий прием. Задержать мужчину помогал водитель эвакуатора.

В результате мужчина потерял сознание, а кто-то крикнул: «Убили».

Позже стало известно, что прохожий пришел в себя.

В сообществе Zello «Пинск ГАИ» в комментариях под видео мнения разделились: кто-то говорил, что милиционер «перегнул палку», «скоро не душить, а стрелять начнут», другие поддержали правоохранителя, утверждая, что прохожий сам спровоцировал драку.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко