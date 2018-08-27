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Тимофей Калачев: В моем возрасте нет смысла занимать место в сборной

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  • 27.08.2018, 12:23
Тимофей Калачев

Белорусский полузащитник рассказал о своих перспективах в национальной сборной.

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев для программы "PRO спорт. Итоги" и телеканала "Беларусь 5" пояснил, видит ли себя еще в национальной сборной, пишет "Прессбол":

- В моем понимании, в таком футбольном возрасте нет смысла занимать место молодежи. Помню себя молодым, как ждал этого шанса играть за сборную. И это всегда шанс уехать в сильный чемпионат. Зачем я там сейчас?

Если я и соответствую уровню сборной, то все равно понимаю: сейчас мне это не нужно. Пускай это будет шанс для молодых парней, пусть воплотится их мечта. Да и всему есть предел. Я играл за страну с 18 лет, так что, думаю, ко мне никаких вопросов не должно быть.


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