Тимофей Калачев: В моем возрасте нет смысла занимать место в сборной 1 27.08.2018, 12:23

Тимофей Калачев

Белорусский полузащитник рассказал о своих перспективах в национальной сборной.

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев для программы "PRO спорт. Итоги" и телеканала "Беларусь 5" пояснил, видит ли себя еще в национальной сборной, пишет "Прессбол":

- В моем понимании, в таком футбольном возрасте нет смысла занимать место молодежи. Помню себя молодым, как ждал этого шанса играть за сборную. И это всегда шанс уехать в сильный чемпионат. Зачем я там сейчас?

Если я и соответствую уровню сборной, то все равно понимаю: сейчас мне это не нужно. Пускай это будет шанс для молодых парней, пусть воплотится их мечта. Да и всему есть предел. Я играл за страну с 18 лет, так что, думаю, ко мне никаких вопросов не должно быть.