HBO показал первые кадры финального сезона сериала Игра престолов
- 27.08.2018, 12:27
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Телеканал опубликовал промо-ролик предстоящих премьер 2019 года.
В видео вошли и кадры из финального, восьмого сезона культового сериала Игра престолов, сообщает «Новое время».
Помимо нескольких кадров из предыдущего, седьмого сезона Игры престолов, в ролике можно увидеть моменты новых, заключительных эпизодов саги. Так, в ролик включили кадр, где Санса Старк обнимает Джона Сноу, а значит, скорее всего, герой вернется в Винтерфелл.
Кроме Игры престолов, в новом промо-ролике HBO также представлены новые сезоны сериалов Острые предметы, Большая маленькая ложь, Настоящий детектив, Барбершоп, Кемпинг и других.