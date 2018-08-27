Мартин Уггла: Давление Швеции и ЕС на диктатуру в Беларуси необходимо усилить 27.08.2018, 12:32

Мартин Уггла

Репрессии Лукашенко должны иметь явные последствия, например, в виде новых санкций.

Шведская правозащитная организация Östgruppen выступила с осуждением приговора лидерам независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, сообщает ПЦ «Весна».

Два лидера белорусского профсоюза были приговорены за предполагаемое «налоговое нарушение» к четырем годам ограничения свободы и пятилетнему запрету на лидерство, а также фиксированный налог в сумме 200 000 шведских крон. Независимые правозащитники назвали этот процесс явно политически мотивированным.

Östgruppen призывает министра иностранных дел Швеции Марго Уолстстрем (Margot Wallström) резко отреагировать на белорусский режим.

«Если правительство Швеции молчит о нарушениях прав человека в Беларуси, на практике Лукашенко может получить бесплатную карту для продолжения репрессий против инакомыслия», - заявляет Мартин Уггла, председатель Östgruppen.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик являются ведущими представителями независимой профсоюзной организации РЭП, которая, среди прочего, является активным критиком в отношении преступлений Беларуси против международных конвенций о трудовом праве. Процесс против них рассматривается правозащитниками как попытка режима заставить замолчать своих критиков.

Формально Федынич был осужден за неуплату государственного налога при управлении фондами иностранной помощи через счета за рубежом. Однако доказательства и свидетельства, которые были представлены в ходе судебного разбирательства, были полностью отвергнуты независимыми экспертами.

Та же самая апелляция была также использована при судебном разбирательстве против одного из самых важных правозащитников Беларуси Алеся Беляцкого, когда в 2011 году он был приговорен к долгосрочному тюремному заключению и впоследствии стал одним из наиболее известных политических заключенных страны.

Согласно постановлению, Федынич и Koмлик приговорены к четырехлетнему ограничению на свободу места жительства, где они могут находиться дома, но с регулярным уведомлением и строго регламентированными процедурами. В течение следующих пяти лет им также запрещено занимать руководящие должности и, следовательно, они не смогут продолжать работать в своих ролях в профсоюзе РЭП.

«Несмотря на то, что Федынич и Комлик избежали заключения в тюрьму, это означает, что им не разрешается активно работать в профсоюзном движении в течение длительного времени. Это также способствует сдерживанию других критиков режима», - сказал Мартин Уггла.

Östgruppen теперь призывает к усилению давления со стороны Швеции и ЕС в отношении режима диктатуры в Беларуси. «Необходимо пересмотреть политику Швеции и ЕС в отношении Беларуси. Репрессия Лукашенко должна иметь явные последствия, например, в виде новых санкций в отношении лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека. В то же время финансовая помощь Беларуси должна быть направлена исключительно на демократические силы. Сегодня большая часть ресурсов идет на сотрудничество с государственными субъектами».