Лукашенко: Звоню Путину – слушай, мне надо тут твою посудину 37 27.08.2018, 12:44

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Фото: ТАСС

Диктатор рассказал странную историю о переговорах в Сочи.

Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин одолжил ему в Сочи яхту.

"У нас действительно добрые отношения. И вот наш клочок земли (резиденция Лукашенко в Сочи – ред.), как я сказал, белорусский. За забором он (Путин – ред.) живет", - рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1", рассказывая об итогах своих переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я ему звоню: "Слушай, мне надо тут…" Он мне отдает свою яхту, посудину, - я завтра сяду со всеми своими людьми и пройдусь вдоль побережья и посмотрю, как изменились Сочи", - продолжил диктатор.

Лукашенко также рассказал, что почему не поехал с Путиным смотреть самбо. "Нет никакой конспирологии. (...) Для меня это предложение было несколько неожиданным. У меня действительно были другие мероприятия", - отметил он.