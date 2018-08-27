Жена придушенного милиционером пинчанина рассказала подробности драки 15 27.08.2018, 12:57

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Началось все с эвакуации автомобиля, припаркованного в неположенном месте.

Громкий конфликт произошел в Пинске: пешеход полез в драку с сотрудником ГАИ. Тот в ответ применил удушающий прием, после чего мужчина потерял сознание. А началось все с эвакуации автомобиля, припаркованного в неположенном месте, пишет nn.by.

К стоявшему возле авто сотруднику ГАИ подошел прохожий с удочками и потребовал показать документы.

Сотрудник ГАИ выставил вперед руку и, возможно, задел прохожего. Тот в ответ ударил милиционера. Завязалась драка.

Что самое интересное, подлежавший эвакуации автомобиль не принадлежит ни тому прохожему, ни его жене.

Мужчину, который решил поспорить с ГАИ, зовут Александр. Ему 45 лет, он житель Пинска. Имеет двух дочерей.

Александр (справа), его жена Диана (в центре) и их младшая дочь

Конфликт случился рядом с рынком, где торгует жена Александра — поэтому она и прибежала так быстро на шум, поскольку многие подумали, что мужчина защищал свой автомобиль. Но нет.

«Муж просто подошел к гаишнику, так как сам водитель. Из солидарности. Не считаю, что это преступление — попросить удостоверение у представителя власти. Почему полез в драку? Потому что милиционер его просто послал», — сообщила Диана, жена Александра.

Жена признала, что, скорее всего, Александр в тот день немного выпил. Но, настаивает Диана, ее муж вел себя адекватно.

Она рассказала, что после применения удушающего приема муж потерял сознание, из его рта пошла кровь. Вызвали скорую. Пока она ехала, Александр пришел в себя.

«Я с ним поехала в больницу. В скорой были мы вдвоем и врачи. Приехали, нас посадили в приемный покой, сказали ждать. Там у кабинета уже стоял какой-то милиционер. Муж попросил у него закурить, тот резко ответил: «Сядь на место!».

Муж стал спрашивать у милиционера: «Кто такой, фамилия?» Милиционер якобы его послал.

«Врача ждали долго. Когда тот появился, Саша ему говорит: хочу покурить. Врач даже не осмотрел его, сразу сказал, что Саша неадекватный. Потом нас с дочкой вытолкнули из приемного покоя, закрылись на ключ. Что там было, я не знаю. Мужа водили на какой-то снимок. Шеи, кажется, у него же кровь шла изо рта…

А потом приехали следователи, и Сашу забрали в СК. Что с ним сегодня и где он находится, я не знаю.

Фамилия того инспектора, который душил мужа, я тоже не знаю. Там в больнице было человек пять милиционеров, я у них спрашивала, как звали инспектора. Но ни один не ответил», — вспоминает Диана.

Милиция пока не комментирует ситуацию.