Джонсон: План правительства Британии по Brexit – историческая ошибка 1 27.08.2018, 13:44

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Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Страна может повторить судьбу Греции.

План премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отношении Brexit - это "историческая ошибка", которая приведет к национальному "унижению", подобному тому, что произошло в Греции после переговоров с ЕС.

Об этом написал бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своей колонке для издания Telegraph.

Джонсон подал в отставку после согласования правительством предложений для ЕС по выходу страны из блока. Он считает их значительными уступками.

"Мы собираемся сделать историческую ошибку и вернуть эту страну тем, кто принимает правила из Брюсселя, не говоря уже об этих правилах - не только для промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, но и для широкого круга экономической деятельности", - написал он.

Джонсон утверждает, что программа финансового спасения Греции, которая закончилась на прошлой неделе, не усилила евро и "остается непреодолимой катастрофой".

"Опыт Греции является уроком абсолютного безумия любой страны, которая позволяет себя запугивать переговорщикам ЕС. Посмотрите на унижение Греции - члена ЕС - и спросите себя, как ЕС будет относиться к Великобритания после выхода, когда мы уже не сможем ничего сделать, чтобы защитить себя от наложения этих правил", - отметил он.

Это его первый серьезный комментарий по Brexit с момента отставки в прошлом месяце.