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Телеканал ОНТ замазал бело-красно-белый флаг на футболке музыканта

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  • 27.08.2018, 13:14
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Пропагандисты испугались белорусских добровольцев в Украине?

Телеканал ОНТ показал трансляцию фестиваля «Рок за Бобров», при этом замазав изображение бело-красно-белого флага на футболке лидера группы «Дай дарогу!» Юрия Стыльского, пишет The Village.

На это обратил внимание основатель магазина Symbal.by Павел Белоус, который заскринил кадры.

А вот так выглядел оригинал футболки. Отметим, что на ней изображены солдаты из отряда «Погоня» — добровольческого вооруженного формирования белорусов, воюющих на стороне ВСУ в войне на Донбассе.


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