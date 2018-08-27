В этот день 10 лет назад БАТЭ впервые в истории пробился в группу ЛЧ 27.08.2018, 13:27

Лето 2008-го болельщики всегда будут вспоминать с очень теплыми чувствами.

Ровно 10 лет назад свершилось историческое для всего белорусского футбола событие. БАТЭ впервые в истории пробился в группу Лиги чемпионов— пишет пресс-служба борисовского клуба.

Лето 2008-го болельщики нашей дружины всегда будут вспоминать с очень теплыми чувствами. Кто-то видел те исторические поединки вживую, с трибун Городского и на "выездах", иные услышали о славных временах от родителей, друзей или прочитали в интернете. А футболисты, покорившие тогда прежде недосягаемую вершину, навсегда вписали себя в клубную летопись.

Причем особенно врезались в память детали.

Шедевральный победный удар Павла Нехайчика в Брюсселе, заставивший замолчать чашу стадиона "Констант ванден Сток".

Героизм Геннадия Близнюка, в ответном противостоянии с "Андерлехтом" появившегося на поле в маске из-за травмы скулы и открывшего счет на 18-й минуте ценой ушибленных ребер и вынужденной замены.

Полное чванства и неуважения к БАТЭ интервью президента "Левски" Тодора Баткова болгарскому телевидению. Битва в Софии под палящим солнцем с единственным голом Владимира Ржевского и чудесами на "ленточке" от Сергея Веремко. Виктория гостей 1:0 в тот вечер обернулась скоропалительным увольнением рулевого "народной команды" Велислава Вуцева и оглушительным освистыванием горячей местной торсидой того самого Баткова.

Гипераншлаг в Борисове две недели спустя, когда 5603 зрителя стали полноправными участниками настоящего подвига в исполнении белорусского чемпиона. Блестящий перфоманс от необстрелянного Александра Гутора, волею обстоятельств занявшего место в "рамке". Бесконечные рывки вдоль бровки Виктора Ганчаренко — молодого специалиста, в дебютный год на тренерском мостике подарившего стране великолепный праздник.

В дальнейшем БАТЭ сражался с грандами континентального уровня, побеждал "Баварию", "Атлетик", "Рому", привозил в Беларусь мадридский "Реал", "Барселону", "Милан", "Валенсию", "Пари Сен-Жермен", "Арсенал" и многих других. Но без тех шести труднейших матчей в июле и августе 2008-го биография нашего клуба наверняка сложилась бы совсем по-иному.