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Заготовки на зиму: как правильно сушить фрукты, ягоды и грибы

  • 27.08.2018, 13:30
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Делаем вкусные и полезные запасы.

Сушить на зиму можно яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, виноград, грибы. Сушение позволяет сохранить в плодах 20-30 % витаминов и 80-90% микроэлементов. Кроме этого, при сушке не только сохраняется, но и активируется полезность пищевых волокон, которые служат хорошей средой для развития нужных кишечных микроорганизмов и способствуют выработке в кишечнике половины суточной дозы витаминов группы В, пишет segodnya.ua.

Как правильно сушить плоды

Самый простой способ высушить фрукты, ягоды и грибы – в духовке. Первым делом надо подготовить продукты к сушке: промыть, удалить веточки, косточки, подгнившие части.

Крупные фрукты, например яблоки, надо разрезать на дольки, чтобы дело пошло быстрее. Если вы хотите, чтобы продукт сохранил свой натуральный цвет, – нарежьте его в емкость с ананасовым или цитрусовым соком, через пять минут достаньте, дайте соку стечь и уложите фрукты и ягоды на решетчатый противень.

Затем отправьте его в духовку на 10-12 часов, поддерживая постоянную температуру – 60-70 градусов.

Как хранить сушеные фрукты, ягоды и грибы

Когда продукты высохнут, обязательно заверните ваши сушения в непроницаемые бумажные или полотняные пакеты или положите в емкости с тугими крышками. Храните не больше года.

Помните, что за сушеными продуктами нужен тщательный контроль: их "любят" пищевая моль и влага. Поэтому периодически проводите ревизию сухофруктам: если заметили где-то моль или плесень, сразу же удалите испорченные кусочки, а остальную часть еще раз подсушите.


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