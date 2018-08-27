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Как ни садитесь…

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  • Вадим Казначеев
  • 27.08.2018, 13:38
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Забавно наблюдать за некими новыми ожиданиями «либерализации».

На сей раз только в экономической сфере – в связи с назначением нового премьера и министров.

Оно, конечно, неудивительно, что само по себе событие обсуждается – но лишь, что называется, на безрыбье.

Дело здесь не в личности премьер-министра Сергея Румаса и других «новых назначенцев», не в их устремлениях и взглядах. А в том, что при персоналистском диктаторском режиме никакие позиции, идущие вразрез с «генеральной линией», не могут быть реализованы в принципе.

Назначили человека, который слывёт типа как бы прости Господи либералом. Ну, на фоне совков и мракобесов. И что? Это что-то изменит? Тем паче, что и назначили-то его на фоне требований к чуть ли не военной дисциплине, «мы на фронте!» (почему-то на каком-то), «каждый должен быть в напряжении!" (а почему, собственно? и какая от этого польза делу?), даже при назначении – разговоры о какой-то «пятилетке», и т.п. Сиречь, Совок Совком.;Какая, к чёрту, либерализация?

Тем паче, Сергей Румас даже в бытность вице-премьером оказался «рыночным экстремистом». Даже если бы он хотел провести какие-то сколь-либо существенные реформы – кто даст ему развернуться?

К тому же не будем забывать, что предшествовало этим кадровым перестановкам в правительстве. Разносы и наезды. Сперва на журналистов – которые трудно чем-либо объяснить, кроме непреходящего мейнстрима авторитарного режима: давить всё, что движется; «держать и не пущать!». Затем – разнос в Орше с лейтмотивом: не сделали из района «потёмкинскую деревню»; даже показуху и то не смогли устроить!

Не случайно бывшие председатель Нацбанка Станислав Богданкевич, премьер-министр Михаил Чигирь, министр труда Александр Соснов – люди, которым приходилось работать с Александром Лукашенко – крайне скептически отнеслись к возможностям Румаса и его команды. Соснов, в частности, отметил:

«Оптимизм по поводу прихода Румаса у меня вызывают смех. Как только какой-то чиновник лишнее телодвижение сделает, они сразу орут: ура, рыночник! А назавтра уже никакого рынка нет, всех посадили в тюрьму».

В общем, как в том анекдоте советских времён про сантехника – «Надо менять всю систему, иначе толку не будет».

Ну и как в басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь...»

Будем надеяться, что до последнего слова в другом значении – хотя Лукашенко постоянно грозит подчинённым тюрьмой – дело всё-таки не дойдёт.

Вадим Казначеев, Udf.by


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