В Греции меняется состав правительства 27.08.2018, 13:01

Правящая партия страны готовит кадровые перестановки.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на этой неделе намерен объявить о кадровых перестановках в правительстве, чтобы попытаться возобновить рейтинг правящей партии СИРИЗА.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

По данным агентства, в понедельник состоится встреча высокопоставленных членов партии Ципраса, на которой должны избрать нового секретаря, а затем, скорее всего, произойдут и перестановки в правительстве.

"Правительству необходимо обновить себя к следующим выборам", - сказал источник в правительстве.

Греция проводит парламентские выборы каждые четыре года, а следующее ожидаются в октябре 2019 года. Последние социологические опросы показывают, что СИРИЗ отстает от основных оппозиционных консерваторов "Новой демократии" на 5,3-11,6 процентных пункта.

По словам источников, на своем посту останется министр финансов Евклид Цакалотос, который руководил выходом страны из третьей программы финансового спасення.

Ожидается, что министр иностранных дел Никос Котциас, который участвовал в подписании соглашения с Македонией, также останется в правительстве.

Министр внутренних дел Панос Скорлеттис может перейти на старшую должность в партии и останется вне кабинета министров.