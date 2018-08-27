Недолго музыка играла 1 Telegram-канал «СерпомПо»

27.08.2018, 13:56

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Копите денежки – или продавайте свои авто.

С нового года государство резко увеличит налоги на бензин и дизтопливо. Уверения, что это не приведет к росту цен на бензоколонках абсурдны.

Акцизы на моторное топливо с 1 января 2019 года вырастут на 2,7–3,7 тыс. руб., заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак. Правительство ровно «возьмет взад», свои летние решения (не повышать акциз на 0,7 тыс.р. с 1 июля, а наоборот, снизить его на 2-3 тыс.р./т. дизтоплива и бензина).

Недолго музыка играла…

При этом Козак уверен, что правительство не допустит скачка цен на АЗС, для этого у него достаточно инструментов.

Замечательно. Вот по какой такой разумной причине повышение НДС на 2 процентных пункта и рост акцизов почти в 1,5 раза не будет переложен в цены на бензин? Что за чудо? Что за загадочные инструменты?

Мы уже писали об этом.

Инструмент фактически один. Введение экспортной пошлины на нефтепродукты. Т.е. мы повышаем налоги, а если бизнес примет рыночное решение переориентировать поставки на более выгодные направления (экспорт) — то мы ему и там повысим налоги.

В результате этой угрозы нефтяники должны не повышать оптовые цены на нефтепродукты, выходящие с их НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), и принять все повышение налогов на счет сокращения своей прибыли. Отличная идея!

При этом некоторым из нефтяников компенсируют это введением отрицательных акцизов (считай, дотаций из бюджета). В очереди на отрицательный акциз стоит прежде всего Роснефть (кто бы сомневался!) и, как ни странно, в меньших размерах Лукойл. Остальные то ли получат, то ли совсем не получат льгот…

Но как нефтяники смогут проконтролировать цены на бензоколонках, в среднем треть из которых им не принадлежат? Глава РТС (российского топливного союза, объединяет независимых владельцев бензоколонок) Евгений Аркуша недавно отправил в администрацию президента письмо, в котором прогнозировал рост цен на бензин на 10% только из-за роста НДС. А теперь еще и скачок акцизов…

Видимо, правительство рассчитывает всех «прижать к ногтю». Руками нефтяных компаний. Внутренний нефтяной рынок правительство хочет загнать в этакий внутренний картель РосОПЕК с контролем цен. И если что не так — правительство повысит налоги нефтяникам, хотя повысят цены независимые от них АЗС. А вы, нефтяники, залейте внутренний рынок избытком бензина, чтобы цены не росли. Пусть это и вам в убыток…

Замечательные представления у правительства о рыночной экономике… Она так не работает. Так может работать только Госплановская экономика. А все остальное — это только воображаемые Козаком условные схемы.

Так что, готовьтесь граждане, к быстрому росту нефтяных цен с конца этого года. Копите денежки, чтобы отдать их государству. Или продавайте свои авто.

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