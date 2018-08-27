Правовой инспектор РЭП: Государственные органы свои обязанности выполнять не спешат 1 27.08.2018, 14:05

Член независимого профсоюза обратился с жалобой в инспекцию труда.

Член профсоюза РЭП Дмитрий Конечук, повредивший ногу на лесоповале, подал жалобу в Управление Департамента государственной инспекции труда, сообщает praca-by.info.

Дмитрий Конечук, работая обрубщиком сучьев на бобруйском частном предприятии «Форест-Даго», работая без специальной обуви во время дождя, получил производственную травму: сильно повредил ногу в колене. Неправильный диагноз, отсутствие должного лечения привели к тому, что Дмитрий больше не мог работать так, как раньше.

Но нанимателю болезнь Дмитрия была безразлична: новый бригадир заставил его работать наравне с другими, и Дмитрий повторно травмировал ногу – но был за это еще и наказан нанимателем:

«17 июля меня перевели к новому бригадиру, с которым сразу же произошёл конфликт. 17 июля хотел заставить работать в ливневый дождь и не дав на подпись технологическую карту. А 18 июля пытался принудить к работе, как всех остальных. Я не смог выполнить его требований и получил за это недостоверную и незаконную докладную. Приказом №40 от 20 июля 2018 г. я незаконно был привлечен к дисциплинарной ответственности».

Это выдержка из жалобы, с которой Дмитрий Конечук обратился в Управление Департамента государственной инспекции труда.

Интересы Дмитрия защищает правовой инспектор профсоюза РЭП в Могилевской области юрист Алексей Евгенов:

– На примере Дмитрия Конечука становится понятно, что наниматели в гонке за прибылью игнорируют требования охраны труда. После того, как человек теряет здоровье, он становится никому не нужным, а механизмы защиты таких людей практически отсутствуют. Государственные органы, в данном случае Департартамент государственной инспекции труда, свои обязанности по надзору за соблюдением законодательства о труде выполнять не спешат.

Дмитрий Конечук в жалобе потребовал провести проверку на «Форест-Даго», вынести предписание нанимателю о недопустимости нарушений законодательства о труде и норм охраны труда и привлечь к ответственности виновных в нарушениях.