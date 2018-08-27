С Джоном Маккейном простятся в Аризоне и Вашингтоне 27.08.2018, 14:07

Джон Маккейн

Cенатор будет похоронен на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе.

Траурные мероприятия в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, умершего в субботу после длительной борьбы с раком мозга, пройдут в Аризоне и Вашингтоне, сообщает «Голос Америки».

Гроб с телом Маккейна будет выставлен для прощания в Капитолии штата Аризона, где в среду пройдет закрытая церемония. В этот день сенатору исполнилось бы 82 года. С покойным также смогут проститься рядовые граждане.

В четверг закрытая мемориальная служба пройдет в баптистской церкви Финикса.

В пятницу гроб с телом Маккейна будет выставлен в Капитолии в Вашингтоне, где ему также смогут отдать дань уважения представители общественности.

Маккейн станет 13-м сенатором, тело которого будет выставлено для прощания в ротонде Капитолия. Согласно Архитектурной службе Капитолия, такой чести удостаиваются «самые выдающиеся граждане».

В субботу мемориальная служба пройдет в Вашингтонском Национальном соборе. Ожидается, что с надгробными речами выступят бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

В аппарате Маккейна сообщили, что из баптистской церкви в Финиксе и Национального собора будут вестись прямые трансляции.

Маккейн будет похоронен на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, у реки Северн, рядом с его лучшим другом по академии адмиралом Чаком Ларсоном.