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Дочь подравшегося с ГАИ пинчанина: У отца пошла кровь, а в больнице его скрутили и закрыли в кабинете

  • 27.08.2018, 14:27
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Стали известны новые подробности о жителе Пинска, которого душил сотрудник ГАИ.

26 августа сотрудник ГАИ применил силу к прохожему, который с ним повздорил из-за эвакуации чужого автомобиля. В результате конфликта пешеходу понадобилась помощь медиков. В Следственном комитете сообщили, что мужчина был пьян, он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в воскресенье днем возле рынка «Звездный» в Пинске. Как рассказала tut.by дочь пинчанина, у которого возник спор с инспектором, Иллария, ее отец увидел, как на улице инспектор оформлял для эвакуации припаркованный с нарушением правил автомобиль. Транспортное средство ему не принадлежало.

«Мы все люди и всегда готовы помогать. Мой отец решил помочь, а вдруг не забрали бы машину и [владелец авто] заплатил бы штраф», — объяснила собеседница.

По словам девушки, отец подошел к инспектору и попросил его представиться и показать удостоверение. Словесная перепалка быстро переросла в конфликт, во время которого сотрудник ГАИ схватил пешехода за шею.

Прохожие оттащили правоохранителя от мужчины. По словам Илларии, ее отец «потерял сознание и у него изо рта пошла кровь». Собравшиеся оттеснили инспектора и вызвали скорую. Как пояснила собеседница, мужчине оказали первую медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждался.

«Отца в больнице скрутили, надели наручники и закрыли в кабинете, а нас с мамой еще и выгоняли», — объяснила собеседница и добавила, что из больницы отца забрали правоохранители на допрос.

В милиции пояснили, что 26 августа сотрудник ОГАИ Пинского ГОВД осуществлял эвакуацию автомобиля марки Honda, который стоял с нарушением ПДД. В это время к сотруднику ГАИ подошел 46-летний местный житель, не имеющий к административному процессу отношения. В ходе конфликта он ударил милиционера кулаком в лицо.

«Сотрудником ГАИ в отношении пинчанина, который находился в состоянии алкогольного опьянения (1,07 промилле), применена физическая сила и специальные средства. Нарушитель при помощи граждан был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В Следственном комитете заявили, что житель Пинска подозревается в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

«26 августа примерно в 14.50 житель Пинска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении инспектора ДПС ОГАИ Пинского ГОВД, находившегося при исполнении служебных обязанностей и осуществлявшего ведение административного процесса», — сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Мужчина задержан, ранее он привлекался к уголовной ответственности. В милиции уточнили, что он многократно нарушал ПДД и ранее судим по ст. 174 и ст. 416 УК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Напомним, что в соответствии с Уголовным кодексом насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел наказывается арестом, ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.


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