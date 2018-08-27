Lonely Planet назвало 500 лучших блюд по всему миру
- 27.08.2018, 14:38
Пальма первенства в символическом рейтинге отошла Испании.
Издательство Lonely Planet опубликовало «Ultimate Eats: The Top 500 Food Experiences… Ranked» – справочник лучших блюд в разных уголках планеты. В составлении этого списка участвовали шеф-повара Хосе Андрес, Елена Арзак и Эрик Риперт, кулинарный эксперт Эндрю Циммерн, судья шоу «МастерШеф» на BBC и шеф-повар Моника Галетти, а также 15 лучших шеф-поваров со всего мира, пишет «Вокруг света».
Главным критерием был не имидж заведения, где готовят то или иное блюдо, а о его вкусе и культурном значении.
«Когда вы пробуете салат “Нисуаз” в Нью-Йорке, то можете подумать: “Да, это вкусно”, – говорит Мэтт Филлипс, редактор Lonely Planet. Но когда вы едите его там, где он был создан (в Ницце, Франция), вы понимаете, почему эти ингредиенты вместе».
Фуд-редакторы и шеф-повара старались выбирать лучшие блюда в каждом регионе, чтобы сделать список максимально разнообразным с точки зрения национальных кухонь. Но все равно они не смогли выбрать меньше 500 продуктов.
По мнению экспертов, говяжью грудинку лучше всего готовят в Остине, Техас (№4), суши – в Токио (№3), севиче – в Перу (№11), а рагу болоньезе – в Болонье (№34).
20 лучших блюд в мире:
1. Пинчо: Сан-Себастьян, Испания
2. Карри лакса: Куала-Лумпур, Малайзия
3. Суши: Токио, Япония
4. Говяжья грудинка: Техас, США
5. Сом там: Бангкок, Таиланд
6. Смёрребрёд: Копенгаген, Дания
7. Раки: Каикоура, Новая Зеландия
8. Пибимпап: Сеул, Южная Корея
9. Пицца «Маргарита»: Неаполь, Италия
10. Димсам: Гонконг
11. Севиче: Перу
12. Паштел-де-ната: Лиссабон, Португалия
13. Устрицы: Фрейцинет, Австралия
14. Сыры: Франция
15. Цыпленок Джерк: Ямайка
16. Тажин из баранины: Марракеш, Марокко
17. Чили-краб: Сингапур
18. Муль-фрит: Брюссель, Бельгия
19. Утка по-пекински: Пекин, Китай
20. Фо: на реке Хау, Вьетнам