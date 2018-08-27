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Lonely Planet назвало 500 лучших блюд по всему миру

  • 27.08.2018, 14:38

Пальма первенства в символическом рейтинге отошла Испании.

Издательство Lonely Planet опубликовало «Ultimate Eats: The Top 500 Food Experiences… Ranked» – справочник лучших блюд в разных уголках планеты. В составлении этого списка участвовали шеф-повара Хосе Андрес, Елена Арзак и Эрик Риперт, кулинарный эксперт Эндрю Циммерн, судья шоу «МастерШеф» на BBC и шеф-повар Моника Галетти, а также 15 лучших шеф-поваров со всего мира, пишет «Вокруг света».

Главным критерием был не имидж заведения, где готовят то или иное блюдо, а о его вкусе и культурном значении.

«Когда вы пробуете салат “Нисуаз” в Нью-Йорке, то можете подумать: “Да, это вкусно”, – говорит Мэтт Филлипс, редактор Lonely Planet. Но когда вы едите его там, где он был создан (в Ницце, Франция), вы понимаете, почему эти ингредиенты вместе».

Фуд-редакторы и шеф-повара старались выбирать лучшие блюда в каждом регионе, чтобы сделать список максимально разнообразным с точки зрения национальных кухонь. Но все равно они не смогли выбрать меньше 500 продуктов.

По мнению экспертов, говяжью грудинку лучше всего готовят в Остине, Техас (№4), суши – в Токио (№3), севиче – в Перу (№11), а рагу болоньезе – в Болонье (№34).

20 лучших блюд в мире:

1. Пинчо: Сан-Себастьян, Испания

2. Карри лакса: Куала-Лумпур, Малайзия

3. Суши: Токио, Япония

4. Говяжья грудинка: Техас, США

5. Сом там: Бангкок, Таиланд

6. Смёрребрёд: Копенгаген, Дания

7. Раки: Каикоура, Новая Зеландия

8. Пибимпап: Сеул, Южная Корея

9. Пицца «Маргарита»: Неаполь, Италия

10. Димсам: Гонконг

11. Севиче: Перу

12. Паштел-де-ната: Лиссабон, Португалия

13. Устрицы: Фрейцинет, Австралия

14. Сыры: Франция

15. Цыпленок Джерк: Ямайка

16. Тажин из баранины: Марракеш, Марокко

17. Чили-краб: Сингапур

18. Муль-фрит: Брюссель, Бельгия

19. Утка по-пекински: Пекин, Китай

20. Фо: на реке Хау, Вьетнам


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