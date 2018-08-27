Эммануэль Макрон: Оставить Асада у власти будет фатальной ошибкой 27.08.2018, 14:43

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Режим не проявляет готовности к переговорам.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против того, чтобы президент Сирии Башар Асад оставался у власти после завершения многолетних боевых действий в стране, пишет "Европейская правда".

Об этом он заявил во время выступления перед послами в Париже, сообщает Le Figaro.

"Я думаю, что такой сценарий был бы фатальной ошибкой. Кто спровоцировал поток миллионов беженцев, кто убивал своих людей? Режим не проявляет готовности к переговорам о любом политическом переходе", - сказал Макрон.

После семи лет войны сирийский режим с военной помощью своего российского союзника сумел восстановить контроль над большей частью своей территории, за исключением провинции Идлиб.

"Франция не может назначить будущих лидеров Сирии, но наш долг и наш интерес обеспечить, чтобы сирийский народ был в состоянии сделать это", - сказал он.

В результате конфликта в Сирии погибли более 300 тысяч человек и еще 5,6 миллиона сирийцев вынуждены были бежать в соседние страны и Европу.