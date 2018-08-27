Le Temps: Россия оказалась перед лицом финансовой блокады 1 27.08.2018, 14:57

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Американские санкции стимулируют международные банки отворачиваться от российских денег.

В ответ Москва углубляет оборонительные траншеи вокруг рубля, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Вашингтон роет яму Москве, вынуждая каждого выбирать свой лагерь. Новая волна американских санкций против России вступит в силу в понедельник, говорится в статье.

Косвенное воздействие американского давления на Москву выражается в том, что международные банки начинают поворачиваться спиной к российским клиентам. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse в среду в своем финансовом докладе сообщил о том, что он реклассифицировал 5,1 млрд швейцарских франков своих активов под управлением, чтобы избежать "структурной перестройки, происходящей главным образом из-за влияния американских санкций в отношении России", передает журналист.

Проще говоря, российские деньги, доверенные швейцарскому банку для размещения на финансовых рынках, были оттуда извлечены с целью их размещения на простых банковских счетах, позволяющих снять их в любой момент, поясняет Гриншпан.

"Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией", - подтверждает официальный представитель банка, который не дает никаких деталей по поводу данных о личности своих российских клиентов.

Весной Credit Suisse уже сжег мосты по отношению к попавшему под американские санкции российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, прекратив торговать на финансовых рынках ценными бумагами принадлежащих ему компаний, говорится в статье.

Решение банка Credit Suisse отказаться от управления частью российских денег заставляет думать о том, что Швейцария, возможно, перестанет служить безопасной гаванью для владельцев крупных состояний, приближенных к Кремлю, отмечает автор статьи. Экономист Андрей Мовчан, наоборот, выдвигает гипотезу о том, что инициатива отказа от управления активами исходит от самих российских клиентов, предпочитающих не допустить того, чтобы их деньги оказались заморожены в американских активах.

Реакция российских властей на данный момент остается асимметричной. При объявлении о новой волне санкций 9 августа МИД пообещал ввести ответные меры. Две недели спустя они по-прежнему не были определены. Зато Москва принялась углублять оборонительные траншеи. Реагируя на сильное обесценивание рубля по отношению к доллару и евро, продолжающееся две недели, Центробанк России в среду заявил о прекращении покупки иностранной валюты (для восстановления своих резервов) вплоть до конца сентября, "для ограничения волатильности на финансовых рынках".

Российский глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг пообещал сделать все необходимое для того, чтобы обойти американские санкции "за счет перехода на расчеты в национальных валютах для контрактов по товарам двойного назначения".

Третья мера, объявленная в среду Минфином и Центробанком России, состоит в создании некой "офшорной биржи", где будут котироваться российские компании, затронутые санкциями. На самом деле речь идет о бирже, зарегистрированной в российских регионах, пользующихся упрощенной системой налогообложения, таких как остров Октябрьский в Калининграде и остров Русский во Владивостоке, комментирует Гриншпан.