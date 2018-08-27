Хватит молчать на кухнях 8 Виктор Горбачев

27.08.2018, 15:09

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Чем дoльше эта власть — тем серьезнее ситуация.

А вы как думали? Все время будете молчать, прятаться на кухнях и кто-то другой решит ваши проблемы? Герой на коне? Один? Совсем один?

Так и хочется сказать — идиоты! Нет, не наивные — а именно, идиоты! Косящие под дурачка. Чем дальше эта власть — тем плачевнее и страшнее ситуация. Для них приоритетом в жизни являются «бабки». Деньги — на первом почетном месте. И да, деньги слез не замечают. А тем более — детских. Безобидных.

Дети не умеют давать сдачи взрослым дядям и тетям. Они, пока еще, не понимают этого. За что и почему с ними так, и кто виноват? Они доверяют взрослым. Маленький и живой комочек в руках не может сказать — НЕТ! — когда ему вкалывают вакцину.

А мы их «убиваем». Нужны деньги. Много денег. И не важно — что они грязные. В каком виде или форме они приносят прибыль — нет разницы. Сегодня деньги пришли в виде вакцины. Смертельной. Говорят, незарегистрированной вакцины. Мы видим ее в качестве проведения большого клинического испытания на своем народе. И в первую очередь на наших детях, внуках.

Испытательный полигон. Это нам всем за наше поведение. За то, как мы себя ведем в этой жизни. За молчание. За всеобщее молчание! За трусость. За нашу общую ложь. И не пускайте слез. Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили. Сами себе создали такую жизнь. Не отнекивайтесь и не говорите, что вы не виноваты.

А я говорю — именно вы и все мы! Не группа людей у власти — а мы. Это же вы подписываете протоколы на выборах, зная, что в действительности все не так. Это же вы занимаетесь поборами в школах и садиках. Вы лжесвидетельствуете на судах. Выносите лживые приговоры. Далее сами можете перечислять все то — что вы делаете.

И все это привело к тому — что смертельная вакцина добралась и до ваших детей. Если вам их не жалко — молчите и дальше. Смертельная вакцина постучит в каждую дверь. В любом виде. И тогда? И тогда уже будет поздно.

Некому будет защищаться. Радуетесь, что за вашими детьми не пришли? Это пока еще. Пока еще не пришли. Всему свое время. Деньги любят тишину. И убивают. За молчание.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»