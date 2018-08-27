Протесты в Кишиневе: полиция разогнала манифестантов, но они собрались снова 27.08.2018, 15:17

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Участники акции требуют отставки правительства.

В понедельник, 27 августа, в День независимости Молдовы, полиция разогнала участников митинга, которые провели всю ночь у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева. Об этом сообщило издание NewsMaker.

Протесты начались еще вчера, 26 августа, на площади Великого Национального собрания. Организаторами акции протеста выступили партии "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). В митинге приняли участие более 6,5 тысячи человек.

Участники акции требовали отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия молдавского варианта закона Магнитского, начала уголовного преследования за кражу миллиарда и признания результатов выборов в Кишиневе, на которых победу одержал оппозиционный лидер, глава "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Манифестанты прошли мимо зданий парламента, СИБ, Антикоррупционного центра и обратно в родные пенаты — на центральную площадь Кишинева.

Лидеры Платформы DA призвали своих сторонников придти на площадь с палатками и всем необходимым для ночевки, собираясь остаться в центре.

Но, уже в понедельник, в 5 утра, к площади подъехали 15 автобусов полиции. Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые сидели возле памятника.

После этого сотрудники полиции Dialog Politia через мегафон зачитали распоряжение мэрии о том, что 27 августа на этом месте запланированы официальные мероприятия и это аннулирует любые другие договоренности.

Они никого не пускали возлагать цветы к памятнику, ожидая руководство Молдовы. Один из лидеров протеста Майя Санду заявила, что полиция напала на мирных протестующих и призвала людей снова выходить на протест. Протестанты теперь группируются за пределами площади.

Люди кричат "Долой Жиздана" (Александр Жиздан — министр внутренних дел страны, - ред.).

Кроме того, митингующие считают недемократичным то, что им не дают возможности принять участие в мероприятии и первыми возложить цветы.

В тоже время, президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал ситуацию с протестами сторонников оппозиции.

- То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания, постыдно для демократии, и печально, что нечто подобное произошло накануне дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах. Позор для них и позор для всех, кто был в правительстве с 2009 года и прямо или косвенно несет ответственность за такие неловкие ситуации в молдавской политике. Для страны опасно то, что эти ненависть и хаос могут перейти с улиц в Парламент, - написал он на своей страничке в Facebook.