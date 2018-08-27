Минчанка купила квартиру – и нашла в подвале склад боеприпасов 4 27.08.2018, 15:21

2,696

иллюстрационное фото

Жильцов дома эвакуировали.

Недавно минчанка приобрела жилье в одном из многоквартирных домов столицы, начала наводить порядок в подвале и столкнулась с находкой, от которой у нее «зашевелились волосы»: перед ней лежали две гранаты и коробка патронов, сообщает onliner.by.

После этого все жильцы дома были немедленно эвакуированы на улицу, за работу взялась саперно-пиротехническая группа. К счастью, гранаты оказались учебными.

— Инцидент произошел в многоквартирном доме, и подвал, где минчанка наводила порядок, относился к квартире, которую она приобрела, — комментирует ситуацию Юлия Гончарова, замначальника пресс-службы Следственного комитета. — Сначала была проведена эвакуация всех жильцов дома, затем изъяты боеприпасы. К счастью, гранаты оказались учебными, по патронам пока информации нет. Боеприпасы не относятся к наследию Великой Отечественной войны. Следствие уже располагает информацией о том, кто предположительно мог поместить туда эти боеприпасы, но озвучивать ее пока рано.