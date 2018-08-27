Как правильно выбрать сочный и сладкий арбуз 27.08.2018, 15:39

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Иногда кажется, что это просто непосильная задача.

Сложно представить, что кто-то может не любить такое сочное и невообразимо вкусное лакомство, как арбуз, пишет bigpicture.ru.

Особенно в такую жару. Летом они продаются везде и повсюду, но немногие умеют выбирать действительно правильный арбуз, чтобы он был зрелым, сочным и сладким. Иногда кажется, что это просто непосильная задача, с которой может справиться разве что настоящий огородник.

Не расстраивайтесь, вот несколько советов, как выбрать идеальный арбуз.

По земляному пятну

Желтое пятно, также известное как земляное, — это то место, на котором арбуз лежал на земле, когда созревал. У спелых арбузов оно темно-желтое или даже оранжево-желтого цвета, никак не белого.

Паутинка

Вот такие коричневые пятна, похожие на паутину, означают, что пчела часто задевала завязь плода во время опыления. А чем чаще его опыляли, чем слаще плод.

Мальчик или девочка

На фото: слева водянистый, справа сладкий. Фермеры различают арбузы по половому признаку. Например, «мальчики» крупнее и форму имеют более вытянутую, вкус у них водянистый. «Девочки» же более округлые и сладкие.

Размер

Лучше выбирать не самый здоровенный арбуз, но и не самый маленький. Выбирайте средний. И запомните, что независимо от размера арбуз всегда должен казаться тяжелым для своего объема.

Хвостик

Сухой хвостик означает, что арбуз спелый. Если хвостик зеленый, то плод слишком рано сняли и он еще не созрел.